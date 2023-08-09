拜登将大峡谷原住民圣地列为国家保护区

美国总统拜登正式把亚利桑那州大峡谷附近的大面积土地列为国家保护区，禁止任何土地开发。

路透社报道，美国原住民和环保主义者数十年来推动保护这片圣土的愿景终于得以实现，但一些美国官员和矿业利益集团对拜登的决定发出强烈批评。

拜登星期二（8月8日）以1906年制定的文物法（Antiquities Act），将大峡谷附近一片占地近100万英亩的土地划定为国家保护区，并指定为美国新国家纪念碑的所在地。

拜登说：“保护这片土地不仅是对亚利桑那州有利，而且是对整个地球有利。这对经济是好的。这对我们国家的灵魂是好的。”

“为国家灵魂而战”是拜登的竞选连任主题之一。亚利桑那州是美国总统大选定胜负的“战斗州”之一。

新国家纪念碑取名Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni，意指“大峡谷祖先足迹国家纪念碑”。白宫说，这是拜登任内建造的第五座国家纪念碑。

新国家纪念碑的名称为哈瓦苏派和霍皮部落语，这两个美洲原住民部落分布范围涵盖现有的大峡谷国家公园。一个世纪前，美国政府强行驱逐美洲原住民。这里除了野牛和秃鹰，还有多个被美洲原住民部落奉为圣地的遗址。

拜登政府官员说，新国家保护区还拥有全国约1%的已知铀储量，现有的采矿、狩猎、捕鱼和放牧权利将得到尊重。奥巴马政府2017年对当地实施了20年的开采铀矿禁令。