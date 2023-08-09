反贪会指慕尤丁女婿涉挪用1000万令吉资金

马来西亚反贪污委员会透露，前首相慕尤丁的女婿莫哈末阿德兰柏汉和另一名嫌犯相信已逃出马国，当局可能寻求国际刑警组织发出红色通缉令。

反贪会指莫哈末阿德兰柏汉（下称“阿德兰”）涉嫌挪用1000万令吉（约294万新元）资金。阿德兰透过律师表明自己是合法出国而并非潜逃。慕尤丁则拒绝评论此事。

反贪会星期一（8月7日）发文告宣布，当局正追查48岁的阿德兰与一名69岁的律师曼梳沙亚特的下落，因为当局需要他们协助调查一起贪污及滥权案。

此案涉及一个政府部门关于外劳注册、聘用、生物信息采集及储存的工程。移民局记录显示两人已在5月17及5月21日离开马国，至今没有入境马国的记录。

反贪会主席阿占巴基星期三（9日）在记者会受询时说，阿德兰与曼梳沙亚特相信已逃出马国，若再无他们的消息，反贪会将要求国际刑警组织发出红色通缉令。他透露，反贪会将要求警方和移民局的协助，包括冻结这两人的护照。当局也将根据调查进展决定是否传召慕尤丁录供。

他说，反贪会曾多次发布通告联系两人，希望两人能协助调查，但两人始终置之不理。他指出，两人可能发现自己被反贪会列入通缉名单后才逃到国外。“我们怀疑他们躲在某个国家，但我们不能透露是哪个国家。”

反贪会消息人士告诉《新海峡时报》，阿德兰与曼梳沙亚特涉嫌挪用1000万令吉政府资金。这笔资金是政府收取的外劳临时工作准证费，本来要用来支付回教债券持有人，但却在去年8月至9月之间遭挪用。“反贪会无法追回这笔遭挪用的资金，并相信这笔资金已经花光。”