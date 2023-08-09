为泰党宣布与另六个政党结盟

泰国为泰党宣布与另六个政党结盟，使它掌控的下议院议席总数增至238席。

《曼谷邮报》报道，为泰党和六个政党领袖星期三（8月9日）宣布结盟。这六个政党分别是：泰国民族党（Prachachat，9席）、泰团结力量党（Pheu Thai Ruam Palang，2席）、勇敢国家发展党（Chartpattanakla，2席）、以及各赢得一席的泰国自由党（Seri Ruam Thai）、新社会力量党（Palang Sakom Mai）和Thongtee Thai党。

为泰党党魁崇南说：“为了缓和政治派系纷争，为泰党希望获得所有议员、政党和上议员的支持。”

为泰党星期一（7日）已宣布与泰自豪党结盟。泰自豪党党魁阿努廷说，该党与为泰党结盟有三个条件，包括将前进党排除在外、不可修订冒犯君主法、不可组成少数派政府。

为泰党目前领导的政党联盟掌控国会下议院238个议席。组建新政府须有下议院500席的过半数支持，即250席，否则便会是不稳定的少数派政府。

为泰党也重申，将推举房地产大亨社德他出任首相。执政联盟所提名的首相人选须获得上下两院750席的过半数支持，即376票。

尽管为泰党放弃与前进党结盟，它仍希望在本月晚些时间投选首相时，争取前进党150名下议员的支持。对此，为泰党副党魁蓬他说：“我们将与前进党开会讨论。”