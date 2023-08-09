美国电动车行业 一波未平一波又起

美国重型电动车配件和能源存储公司Proterra Inc星期一（8月7日）根据美国破产法第11章申请破产保护。它也是这个行业里最新一家因供应链受阻、需求放缓和资金短缺而宣告破产的电动车相关行业公司。

刚在六个星期前，美国的另一家电动车制造商Lordstown Inc也在美国破产法第11章下，申请破产保护。

Proterra首席执行官乔伊斯（Gareth Joyce）在宣布破产申请的消息时说：“Proterra其实是处在推动商用车电气化创新的前端。我们知道我们正在打造客户想要和需要的领先产品。我们建立的基础能为整个商用车行业的脱碳奠定基础。我们认识到我们所有产品都具有实现这一重要转型的巨大潜力。”

话虽如此，根据Proterra今年5月份向SEC提交的10-Q文件，自成立以来，该公司一直都出现净亏损，营运现金流也呈负。而且截至2023年3月31日，Proterra甚至还有总数达13亿美元（约17.4亿新元）的累计赤字（Accumulated Deficit）。去年全年，Proterra全年亏损额就达2亿3800万美元。

Proterra是在2021年初通过特殊目的收购公司（SPAC）的途径上市。公司股价当时还一度上升至每股超过25美元。但申请破产的消息一传开，在过去的五个交易日里，该股猛挫91.11％，隔夜（8月8日）闭市价也仅剩0.17美元。

Proterra这家在2004年成立的公司，也是第一家将零排放电动公交车引入北美的公司。它也生产电池和充电器。旧金山的市政铁路机构，以及美国加利福尼亚纳帕县、圣克鲁斯县和圣罗莎市的交通机构的车队中，都有Proterra的电动重型车。

另外，破产的Lordstown Inc在破产程序期间，还要面对一项审判。

根据SEC6月份的监管文件，Lordstown Inc创始人兼前首席执行官伯恩斯（Stephen Burns）已出售他在公司的全部股份。（路透社）

美国法庭刚刚在7月底裁定，破产的Lordstown Inc须面对竞争对手汽车制造商，声称Lordstown Inc车有盗用技术的官司，这也打破了Lordstown Inc想快速在真正破产前找到买家接手的希望。

而电动车巨头特斯拉（Tesla）此刻也面对首席财务官柯克霍恩（Zach Kirkhorn）突然宣布离职的消息。虽然之前市场还在谣传柯克霍恩是最有可能接任首席执行官一职的“马斯克接班人”，没想到他却结束长达13年的任期，决定另谋高就。

在柯克霍恩担任首席财务官期间，特斯拉的估值从500亿美元增至7730亿美元，柯克霍功不可没。（法新社）

业内人士普遍认可，柯克霍恩是少数能够与马斯克沟通和并肩工作的高管之一。柯克霍恩这一走，对特斯拉财务这一块会有怎样的影响，备受市场关注。在柯克霍恩担任首席财务官期间，特斯拉的估值从500亿美元增至7730亿美元，柯克霍是个理财高手不言而喻。

美国电动车业界的这些变动，是否也预示美国电动车领域将面临一场震荡？业界担忧出现骨牌效应，投资者肯定需要密切关注。