周三美市盘前小幅走高 重点谈联合包裹季度业绩

星期三（8月9日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（8月9日）小幅走高。市场投资者都在等待星期四（10日）即将出炉的美国消费者价格指数（CPI）。在关键通胀数据公布之前，市场交易显得谨慎。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升8.50点或0.19％，报4507.90点；纳斯达克100指数期货起32.00点或0.21％，报15305.00点；道琼斯指数期货则起36.60点，报35351.10点。

信用评级机构穆迪（Moody’s）下调几家银行的评级，重新引发投资者对美国银行和经济健康状况的担忧，导致美国股市广泛抛售，三大基准指数隔夜（星期二）全线下跌。

标准与普尔500指数隔夜下跌19.06点，闭市报4499.38点。重量级的道琼斯指数跌158.64点，闭市报35314.49点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.87％或134.81点，以15273.05点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是109亿4000万股，与过去20天的平均成交量不相上下。

盘前交易重点：



WeWork刚发布警告，基于公司的亏损状况和资金需求情况，该公司质疑自身持续经营的能力。WeWork也概述了它为提高资金流动性和盈利能力将采取的几项措施，包括重组、减少会员流失和削减开支。这个消息一传开，WeWork股价即刻在盘前暴跌24.40％，截稿时报0.1586美元。

WeWork发布警告，基于公司的亏损状况和资金需求情况，该公司质疑自身持续经营的能力。（法新社）

电动车制造商Rivian Automotive隔夜公布超标的第二季度业绩，并上调对全年产量的预测。该公司预计，今年的产量会是5万2000辆电动车，比之前预测的5万辆还多。Rivian Automotive股价在星期三晚盘前上升0.20美元，截稿时报25.00美元。

迪士尼（Walt Disney）将在星期三晚较迟时候发布季度业绩。迪士尼股价在盘前上升0.62美元，截稿时报88.75美元。

星期三下文我们来看看全球最大的快递巨头——联合包裹服务公司（United Parcel Service Inc）的最新业绩。星期三晚盘前该股退低2.27美元，截稿时报178.28美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、DraftKings Inc、Nektar Therapeutics和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多升少。

联合包裹第二季度在美国市场的平均每日包裹量同比下降9.9％，降幅比本财年第一季度的5.4％的降幅还要显著。（路透社）

联合包裹服务（United Parcel Service Inc）（纽约证券交易所代码：UPS）

全球最大的快递巨头联合包裹服务公司的高管们，在隔夜下调对全年营业额和盈利的预测，导致公司股价隔夜就开始走低。高管们认为，公司新拟定的劳动合同将会影响整体业务量。

联合包裹是在上个月与卡车司机工会签订了一份为期五年的暂时合同，同意结束司机员工的强制加班，并决定将兼职工人在11月至12月的季节性工作日限制在不超过五个星期。

不过这份涉及34万名美国工人的合同仍必须得到员工的批准。合同的其他项目还包括加薪、额外带薪休假、结束司机两级工资制度，以及为公司新车型装置空调。

至于联合包裹截至今年今年6月底的第二季度业绩表现，该集团的营业额下降了11％至221亿美元，调整后的每股盈利是2.54美元。而FactSet搜集到的分析师预测则是营业额230亿美元，每股盈利2.49美元。

与市场普遍预测相比，联合包裹业绩算是喜忧参半。但是如果与一年前业绩相比，联合包裹当时的营业额是247亿美元，每股盈利有3.29美元，可说是退步许多。

业绩报告也显示，联合包裹在美国市场平均每日包裹量同比下降9.9％，降幅比本财年第一季度的5.4％的降幅还要显著。所幸它的价格调高抵消了部分送货量下降的影响。美国市场的第二季度价格上涨了3.3％；第一季度上涨幅度则是4.8％。

联合包裹高管们还预计，集团全年营业额会是大约930亿美元，营运盈利率则会是11.8％。这个数字与他们在今年4月份做出的预测，即970亿美元和12.8％，也逊色许多。

不论是营业额、盈利、货量和定价趋势，联合包裹似乎都不达标。在Tipranks的14名分析师当中，有七名给予联合包裹股“买进”的评级，六名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是187.00美元。