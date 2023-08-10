拜登签署行政命令 限制美企对华敏感技术投资

美国总统拜登签署行政命令，以筛检流向中国的敏感技术投资，并要求向政府通报其他科技领域的资金情况。

路透社报道，拜登星期三（8月9日）签署的这项行政命令，将授权美国财政部长禁止或限制美国对中国实体在半导体和微电子、量子信息技术以及特定人工智能（AI）系统三个领域的部分投资。

拜登在给国会的一封信中说，他宣布国家进入紧急状态，以应对中国等国“在对军事、情报、监控或网络能力至关重要的敏感技术和产品方面”的进步所带来的威胁。

这份提案的目标是投资于开发芯片设计软件和芯片制造工具的中国公司。美国、日本和荷兰在这些领域占据主导地位，而中国政府一直在努力打造本土的替代产品。此举可能会加剧世界上两个最大经济体之间的紧张关系，尽管美国官员坚称这些禁令是为了应对“最严重的”国家安全风险，而不是为了分离两国高度相互依存的经济。

美国民主党籍参议院多数党领袖舒默对拜登的命令表示赞赏，他称：“长期以来，美国的资金助长了中国军队的崛起。今天，美国正在迈出战略性的第一步，以确保美国的投资不会用于资助中国的军事进步。”他说，国会必须将这项限制措施写入法律并加以完善。

共和党人说，拜登的命令还不够彻底。众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）赞扬了限制对华的新对外投资举措，但他说这项命令“未能将现有技术投资以及生物技术和能源等行业包括在内，令人担忧”。

中国驻美国大使馆发言人星期三没有立即回应置评请求，但大使馆上周五（4日）说，美国“习惯性地将技术和贸易问题政治化，并以国家安全的名义将它用作工具和武器”。