槟州第二看守副首长拉玛沙米退出民行党

槟城州民主行动党派系斗争愈演愈烈。槟州第二看守副首长拉玛沙米宣布，即日起退出民行党。这可能影响印度族选民对民行党及希盟的支持。首相安华对此深表关注，并将向拉玛沙米了解情况。

拉玛沙米星期四（8月10日）召开记者会宣布，他已向民行党秘书长陆兆福和槟州民行党主席曹观友提交退党与辞去所有党职的信件。

拉玛沙米也是槟州原任北赖区州议员，但民行党本届州选不再委派他参选。他的政治徒弟、原任峇眼达南区州议员沙迪斯这次也遭除名，引起拉玛沙米派系不满。

拉玛沙米也是陆兆福在马国国立大学（UKM）求学时的讲师。他批评陆兆福毫不尊师重道。“陆兆福，你是我的学生，为何安排候选人都不与我讨论？你可以告诉我，说这一次不安排我上阵，（我）没关系的，但你没有这样做。”

陆兆福过后发文告反驳拉玛沙米。陆兆福说，希盟正式宣布候选人前，他与民行党副主席倪可敏7月25日就到槟城会见所有遭除名者，其中包括拉玛沙米。

拉玛沙米早前接受《星洲日报》专访时说，民行党这次遴选候选人的手法反映了槟州的“强权政治”，因为候选人都来自其中一个政治派系，落选者都是民行党槟州主席与槟州看守首长曹观友的支持者。

74岁的拉玛沙米2008年、2013年和2018年大选皆在北赖州选区参选并胜出，他也担任三届的槟州第二副首长。

首相及希盟主席安华星期四回应此事时说，拉玛沙米虽然宣布退出民行党，但他仍希望拉玛沙米能明白团结政府的处境并继续协助政府。“我希望他能帮助政府，在推广昌明马国理念时发挥积极作用。”

安华也表明将联系拉玛沙米，以了解拉玛沙米退党的原因。“拉玛沙米是我的朋友，我一定聆听他的意见。”