法国一栋度假屋失火 11人死亡

法国东北部上莱茵省一栋接待残障人士的度假屋星期三（8月9日）遭遇火灾，造成11人死亡。一名高级官员星期四（10日）告诉《世界报》，该度假屋不符合安全标准。

失火的度假屋在斯特拉斯堡（Strasbourg）以南约70公里（50英里）的万泽内姆镇（Wintzenheim）。路透社报道，火灾发生在早上6时30分左右（新加坡时间12时30分），当时有学习障碍的度假者和随行工作人员在两层高的建筑物里睡觉。

副检察官纳塔莉·基尔瓦瑟（Nathalie Kielwasser）对《世界报》记者说：“这座建筑不符合接待民众所需的安全标准。”她补充道，特别是它没有接受独立安全委员会的必要巡查。

这栋度假屋由两个照顾学习障碍人士的慈善机构在夏季租用，每个团体都占据房子的一层。当时有28人留在那里，其中17人逃离了火灾。

现场一名工作人员说，火灾很有可能是从民宿的上层部分开始，然后迅速蔓延。具体原因仍在调查。包括BFM TV在内的法国媒体报道，业主尚未发表任何公开评论，但他是第一个向救援部门通报火灾的人。

中国新闻社引述法兰西24电视台（France24）的报道说，消防人员、警察、医护人员迅速出动前往灭火和救治，随后火势得到控制。上莱茵省政府的一名官员说，火灾造成10名残障人士和一名随行人员死亡。

失火的建筑物底层由石头建造，上层部分则采用木头搭建，具有当地的传统风格，但这也可能是火势迅速蔓延的原因。