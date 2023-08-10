36人丧生林火 美国夏威夷第二大岛进入紧急状态

在美国夏威夷群岛第二大岛毛伊岛（Maui）肆虐的野火已造成至少36人死亡，毛伊县全境进入紧急状态。

受飓风带来的强风以及环境干旱影响，野火在毛伊岛等地蔓延。林火把毛伊岛著名旅游古镇拉海纳（Lahaina）化为废墟。法新社引述毛伊县政府星期四（8月10日）发布的声明说：“随着灭火工作的持续进行，已有36人丧生拉海纳火场。”

夏威夷州紧急事务管理局的声明说，大火于星期二（8日）开始燃烧，使毛伊岛上的房屋、企业、公用设施，以及3万5000多人面临危险。大火已烧毁800多公顷（2000多英亩）的土地。

声明说：“大风和干燥天气使夏威夷大部分地区处于危险信号警告之中……大岛和毛伊岛正在发生更多火灾。”

大火迫使一些居民仓惶跳进海里，以躲避快速蔓延的火焰。美国海岸警卫队在拉海纳海岸附近救出至少14人。

官员星期三（9日）说，受灾严重的拉海纳镇有270多座建筑物遭到损坏或毁坏。

拉海纳有1万2000多名居民，夏威夷州长乔什·格林 (Josh Green) 说：“毛伊岛拉海纳的大部分地区已被摧毁，数百户当地家庭流离失所。”

社交媒体上发布的视频显示，大火席卷了这个海滨小镇的中心，并冒出巨大的黑烟。

新华社引述当地媒体的报道说，地方政府计划星期三起从岛上撤离4000名游客。从美国本土飞往毛伊岛的大量航班也已取消。