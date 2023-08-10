周四美市盘前上涨 重点谈娱乐巨头迪士尼业绩

星期四（8月10日）重点：



盘前交易重点：



据《华尔街日报》报道，拥有蔻驰（Coach）的奢侈品牌公司Tapestry正在洽谈收购Michael Kors、Jimmy Choo和Versace的母公司Capri Holdings。这个消息带动Capri Holdings股价在今晚盘前猛涨53.13％，截稿时报53.00美元。

中国电子商务巨头阿里巴巴股价在今晚盘前上涨4.20％，截稿时报98.83美元。阿里巴巴刚刚公布截至今年6月底的季度盈利和营业额双双超标。每股盈利是人民币17.37元（约2.40美元），营业额是人民币2342亿元。而FactSet的分析师平均预测是每股盈利人民币14.59元，营业额是人民币2247亿元。

博彩业运营商永利度假村（Wynn Resorts）隔夜发布的第二季度盈利和营业额超标，带动股价在今晚盘前上涨2.90％，截稿时报104.50美元。永利首席执行官比林斯（Craig Billings）说，澳门业务在疫情后开始复苏，而且复苏速度还“在本季度加快”。

星期四下文我们来看看娱乐巨头迪士尼喜忧参半的业绩。今晚盘前该股起1.11美元，截稿时报88.60美元。

盘前活跃股按序：Plug Power、特斯拉、Palantir Technologies、Capri Holdings和英伟达。截稿时，除了Plug Power股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

首席执行官艾格：展望未来，我相信三项业务将在未来五年内成为推动我们增长和价值创造的最大动力，它们是我们的电影制片厂、主题公园业务和流媒体。（路透社）

华特迪士尼公司（Walt Disney Company）（纽约证券交易所代码：DIS）

尽管整个流媒体业务持续处于困境，再加上巨额重组成本给予的负担，娱乐巨头迪士尼第三财季的业绩还算是喜忧参半，让投资者稍微松了一口气，迪士尼股价也在隔夜盘后走高了超过2％。

根据迪士尼截至今年7月1日的第三季度业绩报告，集团的营业额微增4％至223亿3000万美元，调整后的每股盈利是1.03美元。Refinitiv之前搜集到的分析师平均预测则是营业额225亿美元，每股盈利是0.95美元。以这两个上下线业绩指标来看，虽然营业额不达标，但是迪士尼的“赚钱”能力似乎提高了。

值得一提的是，在这个季度里，迪士尼蒙受了26亿5000万美元的一次过费用和减值，导致该公司业绩底线出现罕见的季度净亏损。其中大部分是因为迪士尼所谓的“内容删减”（Content Impairments），这主要是涉及把一些节目内容从流媒体平台撤下，以及终止第三方许可协议。

迪士尼这个季度的净亏损是4亿6000万美元，即每股净亏损0.25美元，而去年同期净利是14亿1000万美元，即每股净利0.77美元。排除这些特殊的一次过减值项目，迪士尼调整后每股盈利是1.03美元。

另外，业绩报告也显示，迪士尼的付费用户这块业务在这个季度持续蒙受亏损。在这个季度里，流媒体Disney+的总付费订户共有1亿4610万户，比上一季度少了7.4％。而与StreetAccount之前搜集到的预测数字，即1亿5110万户，相比更是逊色。

在面对用户减少以及媒体和娱乐发行部门收入下降的情况下，迪士尼隔夜也宣布在10月份提高无广告流媒体服务的价格，并像竞争对手网飞（Netflix）一样，开始打击密码共享行动。

迪士尼业绩的一个亮点是它的主题公园、体验和产品部门。该部门的季度营业额增长13％，达到83亿美元。（法新社）

迪士尼业绩的一个亮点是它的主题公园、体验和产品部门。该部门的季度营业额增长13％，达到83亿美元。迪士尼的国际主题公园表现尤其强劲，但国内主题公园，尤其是佛罗里达州的迪士尼世界，游客数量和酒店客房购买量则均有所放缓。

在Tipranks的21名分析师中，有13名给予迪士尼股“买进”评级，六名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是115.00美元。