周四美市盘前上涨 重点谈娱乐巨头迪士尼业绩

星期四（8月10日）重点：
- 美国华尔街股市主要股指期货星期四（8月10日）上涨。今天投资者的焦点都放在即将出炉的美国消费者价格指数（CPI）这个关键通胀数据。
- 在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升22.60点或0.51％，报4490.30点；纳斯达克100指数期货起92.80点或0.61％，报15194.50点；道琼斯指数期货也起165.10点，报35288.50点。
- 美国股市隔夜（星期三）收盘走低。日前有报告显示，美国人在上个季度通过信用卡借入的资金比以往任何时候都要多。市场担心这个数据可能会影响美国联邦储备局对利率走向的决定。
- 标准与普尔500指数隔夜下跌31.67点，闭市报4467.71点。重量级的道琼斯指数则跌191.13点，闭市报35123.36点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.12％或171.34点，以15101.71点收市。
- 美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是110亿6000万股，比过去20天的108亿9000万股平均成交量多。
盘前交易重点：
- 据《华尔街日报》报道，拥有蔻驰（Coach）的奢侈品牌公司Tapestry正在洽谈收购Michael Kors、Jimmy Choo和Versace的母公司Capri Holdings。这个消息带动Capri Holdings股价在今晚盘前猛涨53.13％，截稿时报53.00美元。
- 中国电子商务巨头阿里巴巴股价在今晚盘前上涨4.20％，截稿时报98.83美元。阿里巴巴刚刚公布截至今年6月底的季度盈利和营业额双双超标。每股盈利是人民币17.37元（约2.40美元），营业额是人民币2342亿元。而FactSet的分析师平均预测是每股盈利人民币14.59元，营业额是人民币2247亿元。
- 博彩业运营商永利度假村（Wynn Resorts）隔夜发布的第二季度盈利和营业额超标，带动股价在今晚盘前上涨2.90％，截稿时报104.50美元。永利首席执行官比林斯（Craig Billings）说，澳门业务在疫情后开始复苏，而且复苏速度还“在本季度加快”。
- 星期四下文我们来看看娱乐巨头迪士尼喜忧参半的业绩。今晚盘前该股起1.11美元，截稿时报88.60美元。
- 盘前活跃股按序：Plug Power、特斯拉、Palantir Technologies、Capri Holdings和英伟达。截稿时，除了Plug Power股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。
华特迪士尼公司（Walt Disney Company）（纽约证券交易所代码：DIS）
尽管整个流媒体业务持续处于困境，再加上巨额重组成本给予的负担，娱乐巨头迪士尼第三财季的业绩还算是喜忧参半，让投资者稍微松了一口气，迪士尼股价也在隔夜盘后走高了超过2％。
根据迪士尼截至今年7月1日的第三季度业绩报告，集团的营业额微增4％至223亿3000万美元，调整后的每股盈利是1.03美元。Refinitiv之前搜集到的分析师平均预测则是营业额225亿美元，每股盈利是0.95美元。以这两个上下线业绩指标来看，虽然营业额不达标，但是迪士尼的“赚钱”能力似乎提高了。
值得一提的是，在这个季度里，迪士尼蒙受了26亿5000万美元的一次过费用和减值，导致该公司业绩底线出现罕见的季度净亏损。其中大部分是因为迪士尼所谓的“内容删减”（Content Impairments），这主要是涉及把一些节目内容从流媒体平台撤下，以及终止第三方许可协议。
迪士尼这个季度的净亏损是4亿6000万美元，即每股净亏损0.25美元，而去年同期净利是14亿1000万美元，即每股净利0.77美元。排除这些特殊的一次过减值项目，迪士尼调整后每股盈利是1.03美元。
另外，业绩报告也显示，迪士尼的付费用户这块业务在这个季度持续蒙受亏损。在这个季度里，流媒体Disney+的总付费订户共有1亿4610万户，比上一季度少了7.4％。而与StreetAccount之前搜集到的预测数字，即1亿5110万户，相比更是逊色。
在面对用户减少以及媒体和娱乐发行部门收入下降的情况下，迪士尼隔夜也宣布在10月份提高无广告流媒体服务的价格，并像竞争对手网飞（Netflix）一样，开始打击密码共享行动。
迪士尼业绩的一个亮点是它的主题公园、体验和产品部门。该部门的季度营业额增长13％，达到83亿美元。迪士尼的国际主题公园表现尤其强劲，但国内主题公园，尤其是佛罗里达州的迪士尼世界，游客数量和酒店客房购买量则均有所放缓。
在Tipranks的21名分析师中，有13名给予迪士尼股“买进”评级，六名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是115.00美元。