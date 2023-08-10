旱情持续 西班牙南部湿地泻湖变荒地

由于长期干旱和含水层过度开采，西班牙南部多纳纳国家公园最大的永久泻湖已连续第二个夏天完全干涸。

路透社报道，西班牙国家研究委员会星期四（8月10日）说，西班牙正在竭力应对夏季的第三次热浪，而水库的排空迫使部分地区限制民众用水。

委员会的声明说“自从我们半个世纪前开始收集该地区的数据以来，这种情况从未连续两年发生，这表明，多纳纳（Donana）泻湖系统以及依赖它存在的多样性生物面临的情况严峻。”

多纳纳湿地栖息着许多特有和受威胁的物种，例如淡水鳗鱼和海龟。

多纳纳的大多数泻湖都是短期存在的，这意味着，它们的盆地在冬季被含水层的雨水淹没时，会填满水，接着在炎热的月份里变干。但有些在夏季也会有水，为在北欧繁殖后南下的候鸟提供了重要的避难所。

研究人员称，多纳纳在过去两年中出现了十年来最低的降水量和有纪录以来的最高年平均气温，达到18.53 摄氏度（65.35华氏度）。

多纳纳的泻湖不仅受到干旱和炎热的威胁，它们还被一片温室和复杂的管道系统所包围，这些管道系统从非法钻井中取水，供种植红色浆果的农民使用。

安达卢西亚自治区（Andalusia）的保守派地方政府计划实施特赦，使多纳纳周围的灌溉系统合法化，此举引起了环保人士的强烈抗议。