声言对付美国正副总统 犹他州男子遭枪击身亡

美国联邦调查局特工在星期三（8月9日）的一次突袭中开枪打死了一名犹他州男子，消息人士称，该男子涉嫌威胁美国总统拜登、副总统哈里斯、司法部长加兰和执法官员。

路透社报道，犹他州首府盐湖城的联邦调查局（FBI）官员说，枪击事件发生时，特工试图在盐湖城南部普罗沃（Provo）的一处住宅执行逮捕和搜查令。

联邦调查局没有透露该男子的身份，也没有说明为何要逮捕他。调查局的声明说：“联邦调查局严肃对待所有涉及我们特工或特遣部队成员的枪击事件。”

美国总统拜登星期三抵达犹他州，并计划在第二天出席在盐湖城举行的一场有关老兵医疗健保的公开活动。一名白宫官员说，拜登听取了关于突袭行动的简报。

犹他州美国检察官办公室向路透社引述联邦起诉书称，嫌疑人为克雷格·罗伯逊（Craig Robertson）。起诉书显示，他于去年9月在网上发贴，呼吁暗杀拜登和哈里斯。据称，他还在拜登访问犹他州之前，在网上对拜登发出威胁。

起诉书显示，罗伯逊还对纽约曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）发出威胁。当时，布拉格正领导着对前总统特朗普的刑事调查。罗伯逊也对美国司法部长加兰发出了威胁。

在起诉书附上的一篇贴子中，嫌疑人说，他正前往纽约“实现我消灭（根除）布拉格的梦想”。

起诉书显示，嫌疑人面临三项指控：州际威胁、威胁总统，以及通过威胁影响、阻碍和报复联邦执法人员。