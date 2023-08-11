五名被伊朗监禁美国人改为居家软禁 布林肯：这是积极一步

伊朗将五名被监禁的美国人从监狱转移，改为居家软禁，这是美伊两国私下进行长时间谈判所取得的结果。

法新社报道，美国国务卿布林肯星期四（8月10日）说，这是“积极的一步”，他预计五名美国公民最终将会返回美国。

熟悉谈判的消息人士称，下一步将是将韩国冻结的60亿美元（约81亿新元）伊朗资金，转移到卡塔尔管理的一个特别账户，伊朗可利用这个账户购买食品和药品等人道主义物资。

布林肯星期四在与墨西哥外长会面后被问及此消息时说，根据释放五名美国人的协议草案，美国不会向伊朗提供任何制裁减免。

布林肯说：“无论如何，在任何方面，伊朗都不会获得制裁减免。伊朗自己的资金将被转移到受限制的账户，这些资金只能用于人道主义目的。”

伊朗说，这是一项囚犯交换安排。伊朗伊斯兰共和国通讯社引述德黑兰驻联合国代表团的话说，双方将“给予五名囚犯特赦与释放”。

不愿透露姓名的一名消息人士称，如果一切按计划进行，五名美国人可能会在9月间离开伊朗。

一名律师说，作为一系列复杂程序的第一步，伊朗允许其中四名被拘留的美国公民从德黑兰的埃文监狱转移，改为居家软禁。第五名美国人已开始在家中软禁。

布林肯说，国务院周四已与五名美国人通话，据他所知没有其他美国人在伊朗被拘留。

获准从监狱转移的五名美国人包括51岁的伊朗裔商人纳马齐（Siamak Namazi）和58岁的沙吉（Emad Shargi），以及同时持有英国国籍的67岁环保人士塔赫巴兹（Morad Tahbaz）。

第四名获准出狱的美国公民身份尚未公开，第五名已开始居家软禁的美国公民身份也未公开。