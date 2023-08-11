野火肆虐满目疮痍 夏威夷毛伊岛促游客离开

美国夏威夷毛伊岛（Maui）官员敦促没有必要行程的游客离开毛伊岛，并强烈劝其他游客，暂时别到这个仍在忙于应对危机的度假胜地。

《纽约时报》报道，野火至今已在毛伊岛夺走至少53条人命，历史文化旅游小镇拉海纳（Lahaina）八成地区满目疮痍，对夏威夷和毛伊岛的支柱产业旅游业造成巨大的打击。

根据夏威夷旅游局的数据，2019年1040万人次游客到访夏威夷，在当地的消费总额近180亿美元（约240亿新元），其中毛伊岛占了近三分之一。毛伊岛经济发展委员会估计，岛上约80%收入由旅游业直接或间接创造。

毛伊岛的这场野火于星期二开始烧起，受飓风“多拉”（Dora）影响迅速蔓延，截至星期四当局确认有至少53人死亡，数十人因烧伤送院，800公顷土地和多个社区被烧毁。

在毛伊岛历史文化旅游小镇拉海纳，八成地区被野火吞噬，对夏威夷和毛伊岛的支柱产业旅游业造成巨大打击。（路透社）

面对来势汹汹的大火，许多游客和居民逃命时都来不及拿任何东西。

当局说，约80%的火势已受控制。

一名36岁女游客说，她周二（8月8日）与丈夫和两名年幼孩子从加利福尼亚州飞到毛伊岛后，立即遇到问题。他们的酒店没有电，他们看到停车场烟雾弥漫。

这一家四口后来转换了酒店，但这家酒店也停电，而且没有食物，手机15个小时无法上网。他们最后决定缩短行程，搭飞机离开毛伊岛。

美国总统拜登星期四（10日）晚宣布夏威夷野火为“重大灾难”，承诺将全力帮助夏威夷进行灾后恢复和重建，并扩大了联邦政府对夏威夷的援助，受影响的个人和企业可申请联邦住房和经济复苏补助金。