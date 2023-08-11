Coach母公司收购Versace母公司 成奢侈时尚巨头

蔻驰（Coach）和Kate Spade背后的时尚集团Tapestry Inc星期四（8月10日）宣布以85亿美元（约114亿5700万新元）的价格全面收购竞争对手Capri Holdings。奢侈品牌Versace、Jimmy Choo和Michael Kors也即刻成为Tapestry Inc的囊中物。

这笔交易之所以引人注目，是因为Tapestry Inc将因此创建美国首家时尚巨头。虽然它的规模仍不及欧洲竞争对手，但是今后Tapestry Inc在国际奢侈品市场竞争时肯定会处于更有利的地位。

交易完成后，Tapestry Inc将汇集六个时尚品牌：Tapestry Inc旗下的蔻驰、Kate Spade和Stuart Weitzman，以及Capri Holdings旗下的Versace、Jimmy Choo和Michael Kors。

Tapestry Inc首席执行官克雷瓦瑟拉特（Joanne Crevoiserat）在星期四的线上发布会说：“今后公司将拥有足够的规模在全球吸引更多的客户，并在奢侈品市场上更好地竞争。这次的合并汇集了‘六个标志性品牌’。这些品牌在超过75个国家都有业务，年收入更是超过120亿美元。”

Tapestry Inc收购的品牌，包括Versace在内的六个标志性品牌，年收入是超过120亿美元。（法新社）

根据Tapestry Inc发布的消息，交易双方的董事会已经一致批准这次的收购行动。Capri Holdings的股东将获得每股57美元，这个价格比Capri Holdings过去30天交易量平均值多出整整59％。

在这项收购行动的推动下，Capri Holdings的股价也在星期四飙升了53.90％，闭市报53.90美元。而Tapestry Inc的股价则下跌15.93％，闭市报34.67美元。

两家公司说，这项交易不受任何融资条件的约束，并将由美国银行和摩根士丹利提供过渡融资资金，包括票据、定期贷款和现金，其中一部分将用来支付Capri Holdings的部分未偿债务。

Capri Holdings在今年5月底发布截至今年4月1日的第四季度业绩报告。报告说，集团业绩受到销售放缓的打击，营业额下跌了10.5％至13亿3500万美元，季度更是出现净亏损3400万美元。

根据Capri Holdings在今年5月底发布截至今年4月1日的第四季度业绩报告，Michael Kors的销量出现疲软。（路透社）

不仅是Michael Kors的销量出现疲软，连集团旗下的一线奢侈品牌Versace和Jimmy Choo的销量也差强人意。当时首席执行官伊多尔（John Idol）还说，公司预计这种疲软状态将持续至整个夏季。也因如此，Capri Holdings当时的股价还跌至34.17美元这个52周低点。

相反的，Tapestry Inc在今年5月中却上调了他们对集团年度盈利的预测，而且还认为在零售价格上涨、市场对旗下蔻驰品牌手袋的强劲需求，以及中国市场大幅反弹的支持下，集团的业绩将能免受美国奢侈品购买力放缓带来的负面影响。

当时Tapestry Inc高管除了对业务前景做出有信心的预测外，还公布了令投资者满意的第三季度业绩。单是在中国的营业额就取得了高达20％的增长。而且Tapestry Inc旗下的蔻驰手袋也成功吸引了许多Z世代和千禧一代消费者，成功带动Tapestry Inc的业绩跑赢大盘。

蔻驰的Tabby系列包包，成功吸引了许多Z世代和千禧一代消费者，带动Tapestry Inc的业绩跑赢大盘。（蔻驰照片）

在这之前，古驰（Gucci）母公司Kering，甚至是路易威登（Louis Vuitton）母公司LVMH等奢侈品牌在发布季度业绩时，都先后表示消费者的报复性消费已经减退，美国市场对奢侈品的需求也放缓。

在许多奢侈品牌对业务前景都表示谨慎的当儿，Tapestry Inc高管对业务前景的信心显得特别突出。他们这次的收购行动也显得特别有野心。也许真的要趁此刻，如此大胆收购、合并，Tapestry Inc有朝一日才能力压强大的欧洲竞争对手。