周五美市盘前小幅走低 重点谈高档服装品牌Ralph Lauren季度业绩

星期五（8月11日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期五（8月11日）走低。之前美国消费者价格指数继续放缓，让投资者觉得美国联邦储备局可能即将结束加息行动而感到乐观。但是，旧金山联储行长戴利（Mary Daly）却说，美联储在应对通胀方面仍有“更多工作要做”，让投资者又开始谨慎起来。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌2.40点或0.05％，报4466.40点；纳斯达克100指数期货退低24.80点或0.16％，报15104.00点；道琼斯指数期货则小幅起4.40点，报35180.50点。

华尔街主要股指隔夜（星期四）收盘时几乎持平。标准与普尔500指数隔夜微起1.12点，闭市报4468.83点。重量级的道琼斯指数则起52.79点，闭市报35176.15点。以科技股为主的纳斯达克100指数也小升了0.18％或27.13点，以15128.84点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是118亿2000万股，比过去20天的109亿5000万股平均成交量多。

盘前交易重点：



新加坡的太阳能技术公司Maxeon Solar隔夜下调了全年业绩的预测，理由是“住宅需求近期疲软，市场环境充满挑战”。它也预计这种情况将持续到今年第四季度。Maxeon Solar预计全年营业额会是12亿5000万美元至13亿5000万美元，比之前预测的14亿美元至16亿美元低。Maxeon Solar股价在星期五晚盘前下挫25.36％，截稿时报16.63美元。

新加坡的太阳能技术公司Maxeon Solar将斥资10亿美元在美国新墨西哥州开设工厂。（路透社）

提供预防和健康计划的Cano Health刚刚发布警告，表示对接下来一年内继续运营的能力存在“重大怀疑”。该公司股价在星期五晚盘前即刻猛泻40.79％，截稿时报0.90美元。Cano Health还说，公司将裁员17％，并正在“全面评估出售公司的可能性”。

空中德士出租公司Archer Aviation Inc，隔夜宣布获得波音公司（Boeing）的2亿1500万美元的股权投资。Archer Aviation Inc盘前交易中股价飙升24.01％，截稿时报7.23美元。

星期五下文我们来看看高档服装品牌Ralph Lauren的季度业绩。星期五晚盘前该股起0.10美元，截稿时报122.40美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、Palantir Technologies、Plug Power、Medical Properties Trust和英伟达。截稿时，除了Plug Power股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

Ralph Lauren在提升产品形象和提高价格方面也还在继续努力。该公司在这个季度把旗下直销网络的平均零售价上调了15％。（路透社）

Ralph Lauren Corporation （纽约证券交易所代码：RL）

高档服装品牌Ralph Lauren集团隔夜发布的季度业绩，虽然表现比市场普遍预测的还好，但是因为高管们对接下来业绩的预测没有给出任何惊喜，Ralph Lauren股价隔夜走势也因此缺乏动力。

根据Ralph Lauren截至今年6月底的第一季度业绩报告，集团营业额是15亿美元，调整后的每股盈利则从同比的1.88美元增加到2.34美元。而华尔街市场分析师之前的平均预测是营业额14亿8000万美元，每股盈利2.14美元。以这两个上下线业绩指标来看，Ralph Lauren的季度业绩算是超标的。

公司总裁兼首席执行官卢韦（Patrice Louvet）说：“我们稳健的第一季度业绩凸显了我们标志性品牌的独特力量，以及Ralph Lauren产品还是迎合世界各地消费者的喜好的。它也反映出我们多元化的增长引擎。在此我们再次重申之前对全年业绩预测。”

之前Ralph Lauren曾预测，在本财年里，按固定汇率计算，集团营业额将会比去年增长低个位数。至于第二季度，按固定汇率计算，营业额则相信会同比持平或略有增长。营运盈利率预计会从第一季度的11.1％，下降到9.5％至10％的区域。

在各个市场的季度表现方面，北美市场的营业额下降10％至6亿3200万美元，欧洲市场营业额增长8％达到4亿5000万美元，而亚洲市场的表现最为突出，营业额强劲增长了13％达到3亿7800万美元。

至于蔻驰（Coach）和Kate Spade背后的时尚集团Tapestry Inc，隔夜宣布以85亿美元全面收购Capri Holdings，成为美国奢侈时尚巨头之事，卢韦说，Ralph Lauren与Tapestry及Capri品牌之间其实并没有太多的直接竞争，因为这些品牌会更专注于包包和鞋子，而Ralph Lauren是更注重服装。言下之意，就是Ralph Lauren不会因巨头的出现而受到打击。

在Tipranks的11名分析师中，有六名给予Ralph Lauren股“买进”评级，三名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是137.80美元。