南非前总统祖马入狱服刑 一小时后减刑获释

南非前总统祖马星期五（8月11日）奉命回监狱报到，但在约一个小时后获释离开，反对派指政府此举为对公众的“巨大侮辱”。

法新社报道，南非监狱部门称，因藐视法庭罪判刑的祖马（Jacob Zuma）被勒令返回监狱报到，并于星期五早上6时（新加坡时间中午12时）抵达东部城镇埃斯特科特（Estcourt）的一处拘留所。

国家惩教署专员马戈蒂·托巴卡盖尔（Makgothi Thobakgale）在比勒陀利亚的记者会上说，祖马已“纳入监狱系统”，但在一个多小时后按“缓解程序”释放，以缓解监狱过度拥挤的情况。

81岁的祖马因拒绝向调查他任职期间的金融腐败和任人唯亲问题的小组作证，于2021年6月被南非宪法法院以藐视法庭罪判刑15个月。他于2021年7月入狱服刑，引发了抗议活动，并演变成骚乱和抢劫的乱局，成为南非成立民主政体以来最严重的暴力事件，造成350多人死亡。祖马仅入狱两个月就获准保释在外就医，其病情并未公开。

去年11月，上诉法院裁定释放祖马是非法的，并命令祖马返回夸祖鲁—纳塔尔省（KwaZulu-Natal）的埃斯特科特惩教中心。

给予祖马有条件释放的南非监狱管理局对上诉法院的裁决提出上诉，但上个月宪法法院驳回了这一上诉。

托巴卡盖尔说，根据裁决，祖马被勒令于星期五重返监狱。

然而，祖马随即受益于现任总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）批准对非暴力犯罪者的减刑措施。司法部长拉莫拉（Ronald Lamola）说，2万4000多名囚犯将因此获释，其中约三分之二正接受监督及已获假释，他们将能获得自由。