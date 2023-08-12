调查：飞行员沟通不良 致美联航飞机在夏威夷俯冲

去年12月18日，美国联合航空控股公司的一架航班从夏威夷机场起飞后不久突然急坠，几乎坠落太平洋。美国国家运输安全委员会公布的调查结果显示，这是飞行员就飞机襟翼位置沟通失误所致。

彭博社报道，美国国家运输安全委员会（NTSB）星期四（8月10日）发布的报告说，联合航空公司（United Airlines Holdings Inc.）的波音777-200ER型飞机在起飞约一分钟后，于45秒内从约2100英尺高度急速下降至748英尺后才恢复爬升。报告说，在下降过程中，驾驶舱发出了声音警报，警告机组人员“爬升”。事件发生后，飞机继续从毛伊岛飞往旧金山，没有人员受伤。

美国国家运输安全委员会报告发布后，这家总部位于芝加哥的航空公司发布声明说：“我们正在吸取这次航班的教训，为所有美联航飞行员的培训提供参考。”

参与该事件的飞行员接受了额外的培训并继续为美联航飞行。委员会说，事件发生后，联合航空还向其他飞行员发出有关风险的警告。

《星岛日报》引述此前的报道说，飞机急速下降的高度相当于144层楼的高度，直到距离太平洋海面只剩下775英尺时才又爬升，其后恢复正常飞行，没有发生其他问题。

美国国家运输安全委员报告指出，飞机襟翼通常在起飞时伸展，在爬升时逐渐缩回。两名飞行员就襟翼角度沟通失误，“在初次爬升期间，由于对机长所需的襟翼设置存在误解，机组人员未能管理飞机的垂直飞行路径、空速和俯仰姿态”。

根据报告，“当飞机到达加速高度时，机长略微降低了俯仰姿态，并要求将襟翼设置降至五（角度）。副机长说，他以为自己听到机长要设为15。”

当飞机在2100英尺高度飞行时，机长担心仍在伸展的襟翼受损，于是下降并减速，直到地面迫近警告系统响起警报，副机长急喊“爬升，爬升”。