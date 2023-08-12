保释被撤回 FTX联合创办人弗里德押送监狱候审

加密货币交易平台FTX联合创办人弗里德的保释被美国地方法院撤回，当庭被上铐押送监狱。

路透社报道，美国纽约地区法院法官星期五（8月11日）决定撤回给予弗里德（Sam Bankman-Fried）的保释，理由是找到弗里德至少两次干扰证人的合理根据。

31岁的弗里德（中）面临电汇欺诈、串谋电汇欺诈、证券欺诈、串谋证券欺诈和洗钱等八项罪名，审讯定10月2日开始。（法新社）

弗里德面临电汇欺诈、串谋电汇欺诈、证券欺诈、串谋证券欺诈和洗钱等八项罪名，审讯定10月2日开始。地区法院法官卡普兰（Lewis Kaplan）决定在审讯开始之前扣押这名31岁的前亿万富豪。

弗里德的父母都在法庭旁听。当弗里德被法警带走时，他的母亲含泪向他点了点头，他的父亲把手放在心上。弗里德的父母都是斯坦福大学的法律系教授。

FTX创立于2019年，全球用户超过100万，弗里德曾被视为加密货币行业的天才，吸引80多名投资机构在短短两年内向FTX投入近20亿美元（约27亿新元）资金。

FTX在2022年11月初陷入流动性危机，同年11月11日在美国宣布破产，全球多地包括新加坡有众多零售投资者未能及时将数码货币资产从平台提出，蒙受损失。

弗里德2022年12月12日在大西洋岛国巴哈马被捕，当地法院拒绝让他保释并还押监狱。同年12月21日他同意被引渡回美国，当晚由美国联邦调查局（FBI）人员押送回国。2022年12月22日，弗里德获准以2亿5000万美元保外候审。