美司法部委任特别检察官调查拜登儿子亨特

美国司法部星期五（8月11日）宣布委任一特别检察官，调查总统拜登的儿子亨特·拜登的案件。

综合彭博社和路透社报道，担任亨特案件特别检察官的韦斯（David Weiss）说，亨特可能面对刑事审讯，这意味着亨特的官司在2024年美国总统大选期间，将继续成为一个焦点，这对寻求连任的拜登来说是坏消息。

美国司法部长加兰11日宣布，委任特拉华州联邦检察官韦斯为亨特案件的特别检察官。（路透社）

韦斯为特拉华州联邦检察官，原本就负责亨特的案件。作为特别检察官，韦斯将拥有广泛权力来调查亨特涉及的税务和非法拥枪罪行，以及亨特与乌克兰和中国公司的交易，是否违反外国游说法或其他美国法律。

亨特6月已就他在2017年和2018年收入超过150万美元（约203万新元），但未缴纳超过10万美元的税款，以及他在可卡因成瘾期间非法持有枪支的指控，与韦斯达成一项认罪协议，结束对他长达五年的调查。

但另一联邦法院法官诺雷卡（Maryellen Noreika），7月26日对亨特的律师与韦斯达成的认罪协商条款提出质疑，并予以驳回。亨特随后提出无罪抗辩。

诺雷卡是特朗普任内提名的联邦法官。

美国国会共和党人对亨特的案件一直紧咬不放，拜登的团队原本希望亨特和韦斯达成的认罪协议，能让拜登尽可能与儿子的法律纠纷划清界限。

但司法部星期五赋予韦斯的新角色，肯定会把亨特的官司和拜登的选举牵连在一起。韦斯将为亨特的案件撰写一份报告，司法部长加兰说，他会发布一份公开版本。即使亨特最后没有被起诉，这份报告也可能会令美国人对总统这名儿子的行为产生负面看法。