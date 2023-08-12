华盛顿法官警告特朗普不得威胁证人 说话三思

美国华盛顿特区联邦法院法官警告，被控试图推翻2020年总统选举结果的特朗普，不得威胁证人，发出煽动性言论之前要三思，但允许他对外公开将用于审讯中的一些非敏感证据。

路透社报道，星期五（8月11日）在华盛顿特区联邦法院法官楚坎（Tanya Chutkan）主持的一场听证会上，司法部检察官和特朗普律师团，就特朗普可以公开多少特别检察官史密斯提呈的证据，进行辩论。

法官楚坎说：“即使当事人或当事人律师的陈述含糊隐晦，只要可以被合理的解释为恐吓证人，或损害潜在陪审员，就会威胁审讯程序。”（法新社）

法官楚坎听了双方的辩论后说，她绝不容许特朗普把法庭当成“嘉年华”，并提醒特朗普要谨言慎行。“即使当事人或当事人律师的陈述含糊隐晦，只要可以被合理的解释为恐吓证人，或损害潜在陪审员，就会威胁审讯程序。”

她对特朗普的律师团说：“我要提醒你们和你们的当事人，针对此案发表公开讲话时要特别小心。我会采取一切必要措施来维护审讯程序的诚信。”

她也说 ：“正在进行的政治竞选，对我将做什么判决是不会有任何影响的。”

不过，法官楚坎决定允许特朗普对外公开一些非敏感材料，这是特别检察官史密斯所反对的，他以特朗普上周在自家社媒平台发布的威胁性言论为证据，证明特朗普可能试图利用案件中的证据细节来恐吓证人。

特朗普8月4日下午在Truth Social平台，以全大写英文字母写道：“如果你对付我，我就会对付你！”

特别检察官史密斯办公室当晚向华盛顿特区联邦法院提交法律文件中说，特朗普在社媒平台的威胁性贴文令人担忧，指特朗普可能会对外公开从检察官那里取得的秘密材料，例如大陪审团的证词记录。

特朗普8月3日被控密谋推翻2020年总统选举结果，面对密谋欺骗美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋侵犯公民权利等四项刑事罪名。