世卫：全球冠病病例过去一个月激增八成

世界卫生组织说，全球新增冠病确诊病例过去一个月激增八成，在7月10日到8月6日之间达到近150万起。不过，同期的死亡病例锐减57%至2500起。

法新社报道，世卫星期五（8月11日）指出，新数据无法反映实际的确诊和死亡人数，部分原因是各国检测和追踪病例的数量比疫情暴发初期少了许多。

世卫说，近一个月的新增确诊病例大多来自西太平洋地区，该地区的确诊人数暴增137%。

北半球也有几个国家，包括美国、英国、法国和日本近几周出现夏季病例攀升的情况。

专家认为，人们在夏季聚会和出行，加上对冠病的免疫力下降，同时出现新的亚型变异株EG.5，都是导致确诊人数回升的关键。

世卫于本月9日将EG.5毒株列为“须留意的变异株”，但认为这一变种毒株似乎并没有比其他毒株对公共健康构成更大威胁。

根据世卫提供的数据，7月中旬，所有冠病染疫案例中超过17%涉及EG.5毒株，高于前一个月的7.6%。

美国布法罗大学医学院传染病科主任鲁索告诉彭博社，上述毒株引起的症状几乎和其他毒株相同，包括常见的流鼻涕、头痛、疲劳、喉咙痛和打喷嚏。不过，对较年长或其他脆弱群体受到更严重影响的风险更高，包括可能出现下呼吸道疾病、胸痛和气短。

专家呼吁，高危群体和符合条件的人可以考虑施打冠病疫苗追加剂，或在人多的场所戴上口罩，减低染疫风险。