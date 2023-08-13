慕尤丁：州选成绩如公投 安华扎希须辞职

马来西亚国民联盟主席慕尤丁指出，国盟在本次六州选举的成绩，象征选民对希望联盟以及国民阵线的公投，国盟赢得的州议席是马来选区，证明国盟获得马来人支持，为此，他促请首相安华和副首相阿末扎希，汲取这次人民作出的公投，卸下正副首相职。

《南洋时报》报道，慕尤丁说，国盟在此次州选中，共竞选245个州席，其中的146名候选人胜选，这意味着国盟赢得60％议席。

慕尤丁星期六（8月12日）在大选开票夜于莎阿南Concorde酒店的国盟大本营召开记者会时说，国盟在雪兰莪州赢得22个议席，成功阻止希盟与国阵取得三分二的多数议席。

慕尤丁还说：“如果本次投票率更高，国盟将能成功赢下雪兰莪州。”

马来西亚国民联盟主席慕尤丁（中）指出，国盟在此次州选中，赢得60％议席。因此，他促请首相安华和副首相阿末扎希，汲取这次人民作出的公投，卸下正副首相职。（星洲日报）

根据正式和部分非正式成绩，希盟和国阵成功保住槟城、雪兰莪和森美兰州政权。国盟在吉打、吉兰丹和登嘉楼一如所料大获全胜，国阵巫统和希盟在这三州几乎全军覆没。

《星洲日报》报道，在国盟开票中心现场，大会司仪宣布，国盟在槟城从零席突破至12席，雪州从两个席位突破至22席，森美兰也有零的突破，并赢得六席。

另外，慕尤丁指，国盟成功保住吉打、登嘉楼及吉兰丹这三州政权，大臣人选皆将会来自伊斯兰党，而伊党将向各州苏丹提呈大臣人选名单。

出席记者会的还有伊党署理主席依布拉欣、土团党总秘书韩沙再努丁、土团党署理主席阿末法依查、民政党主席刘华才博士，以及阿兹敏等人。