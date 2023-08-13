马选委会：六州政权不变 森州无政党获50％多数议席

马来西亚选举委员会公布六州选举投票结果，六州现有州执政权维持不变，然而，森美兰州没有任何政党取得50％的多数议席。

希望联盟这次成功捍卫槟城、雪兰莪及森美兰，国盟则保住吉打、登嘉楼及吉兰丹。

《南洋商报》报道，选委会主席阿都干尼星期六（8月12日）晚上在选委会总部召开记者会说，截至晚上11时，森州没任何政党取得50％的多数议席。在森州36席中，希盟夺下17席、国阵夺14席，国盟则有五席，这意味着没有任何政党掌握半数议席。

这次六州选举共涉及245个州选区，分别是吉打36个、吉兰丹45个、登嘉楼32个、槟城40个、雪兰莪56个和森美兰36个。

阿都干尼说，伊党在吉打、登嘉楼及吉兰丹掌握过半议席。“伊党是在晚上9时45分，在登州32州席中拿下17席，取得逾50％多数议席； 至于丹州，伊党是在晚上9时56分，在45州中拿下23席，成功掌握逾半数州席。”

他说，在雪兰莪56席中，希盟国阵拿下29席，掌握逾50％的多数议席。

阿都干尼也宣布，国盟在吉打拿下19议，继续掌握吉打逾半多数票。

“希盟则夺下槟州40议席的21席，取得逾50％多数议席。”

槟城也是希盟行动党的堡垒区，自2008年从国阵手中夺下并执政至今。

根据选委会官网，在槟城40席中，希盟夺下27席、国阵2席，国盟则夺下11席。

雪兰莪56席中，希盟夺下34席，国盟有22席；森美兰36席中，希盟有17席，国阵有14席，国盟则有5席。

至于国盟及伊党拿下的三州，伊党横扫登嘉楼的32席；吉打36席中，国盟拿下33席，希盟则有3席；吉兰丹45席中，希盟及国阵各自获得1席，其余43席全被国盟攻下。