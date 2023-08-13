夏威夷警报系统全球最大 林火狂烧期间未响起

美国夏威夷的林火把毛伊县历史文化旅游小镇拉海纳（Lahaina）化为废墟，但综合室外警报系统证实并未发出警报。

夏威夷紧急事务管理局发言人温特劳布（Adam Weintraub）称，综合室外警报系统在火灾期间并未启动。美国有线电视新闻网（CNN）引述他在接受采访时的话说：“根据我们的记录，州里和县里没有人试图启动这些警报器。”

“这很大程度上取决于火焰移动的速度。”他指的是应急管理官员未能触动警报。

温特劳布说：“他们试图协调地面反应，并且已经启动了其他警报系统。”他说，启动的紧急警报系统包括手机警报以及电视和广播电台的消息。

星期二（8月8日）傍晚，拉海纳居民米林顿（Cole Millington）带着他的狗和身边的一个旅行包，已经坐在卡车的方向盘后面准备离开，这时他的手机上出现了紧急警报。

米林顿在这座历史悠久的小镇拥有一家辣酱公司，他说：“我们并没有收到真正的疏散通知。”米林顿说，真正的警告来自拉海纳上空的“巨大的黑烟”。

拉海纳居民安东尼·加西亚8月12日站在烧焦的古老榕树前，向记者感叹这个广场通常挤满游客。大火使得人们一无所有。（法新社）

路透社报道，林火的死亡人数在星期五（11日）升至80人。夏威夷州有世界上最大、约有400个警报器的综合室外警报系统。官员们没有提供详细信息，说明到底发出了哪些通知，以及这些通知是通过短信、电子邮件还是电话发出的。

此前，毛伊县（Maui）政府说，从灌木丛蔓延到城镇的拉海纳大火仍在燃烧，但85％火场的火势已经受控制。毛伊岛上另外两场山火则分别有80％和50％已受控制。

夏威夷州州长格林（Josh Green）在谈到警报时告诉美国有线电视新闻网，他已授权进行全面审查，“以确保我们确切知道发生了什么以及何时发生”。

格林描述了多种同时发生的挑战，当拉海纳面临最大威胁时，电信中断，消防队员集中精力扑灭其他重大野火。