夏威夷大火罹难者料显著增加 贝佐斯捐1亿美元助重建

美国夏威夷州毛伊县野火的破坏规模成为人们关注的焦点，在死亡人数确认为80人之后，搜救队带着寻尸犬在拉海纳烧焦的废墟中进行搜寻，官员说，受害者预料会显著增加。
林火把毛伊县历史文化旅游小镇拉海纳（Lahaina）化为废墟，路透社报道，联邦紧急事务管理局 (FEMA) 称，快速蔓延的大火烧毁了千多座建筑物，几乎夷平整个城镇，重建这座历史悠久的度假小镇的成本估计为55亿美元（74.21亿新元）。另据AccuWeather Inc.对火灾损失的初步估计为80亿至100亿美元。
彭博社的报道引述警方此前的消息说，仍有约1000人下落不明。此次野火已成为夏威夷自1959年建州以来死亡人数最多的自然灾害。1960年的海啸造成全州61人死亡。
夏威夷州州长乔什·格林（Josh Green）星期六（8月12日）在拉海纳视察时说，死亡人数无疑会增加。他说：“我们现在的重点是尽可能让人们团聚，为他们提供住房和医疗保健，再转向重建。”
林火蔓延得如此迅速，有些人被迫涉入太平洋逃离火场。分布在毛伊岛周围、警告自然灾害即将发生的警报器从未响起，大范围的电力和蜂窝中断阻碍了其他形式的警报。格林告诉美国有线电视新闻网，他已授权对紧急响应进行审查。
当地官员列举了一系列噩梦般的因素，包括通信网络故障、近海飓风带来的强大阵风以及数十英里外的另一场野火，使得与应急管理机构进行实时协调几乎不可能。
贝佐斯与未婚妻创建基金 助毛伊岛灾后重建
早些时候，亚马逊创始人贝佐斯（Jeff Bezos）和未婚妻劳伦·桑切斯（Lauren Sanchez）宣布，他们将捐赠1亿美元用于毛伊岛的灾后重建。
桑切斯在社交媒体发帖称，他们对毛伊岛发生的火灾感到“痛心”，正在创建一个基金，“帮助毛伊岛在现下和未来几年重新恢复”。 彭博亿万富豪指数显示，净资产1630亿美元的贝佐斯在毛伊岛南端的拉彼鲁兹湾（La Perouse Bay）有房产。