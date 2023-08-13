夏威夷大火罹难者料显著增加 贝佐斯捐1亿美元助重建

美国夏威夷州毛伊县野火的破坏规模成为人们关注的焦点，在死亡人数确认为80人之后，搜救队带着寻尸犬在拉海纳烧焦的废墟中进行搜寻，官员说，受害者预料会显著增加。

林火把毛伊县历史文化旅游小镇拉海纳（Lahaina）化为废墟，路透社报道，联邦紧急事务管理局 (FEMA) 称，快速蔓延的大火烧毁了千多座建筑物，几乎夷平整个城镇，重建这座历史悠久的度假小镇的成本估计为55亿美元（74.21亿新元）。另据AccuWeather Inc.对火灾损失的初步估计为80亿至100亿美元。

彭博社的报道引述警方此前的消息说，仍有约1000人下落不明。此次野火已成为夏威夷自1959年建州以来死亡人数最多的自然灾害。1960年的海啸造成全州61人死亡。

夏威夷州州长乔什·格林（Josh Green）星期六（8月12日）在拉海纳视察时说，死亡人数无疑会增加。他说：“我们现在的重点是尽可能让人们团聚，为他们提供住房和医疗保健，再转向重建。”

林火蔓延得如此迅速，有些人被迫涉入太平洋逃离火场。分布在毛伊岛周围、警告自然灾害即将发生的警报器从未响起，大范围的电力和蜂窝中断阻碍了其他形式的警报。格林告诉美国有线电视新闻网，他已授权对紧急响应进行审查。

8月11日的照片显示，夏威夷毛伊岛西部拉海纳的居民塞弗森和甘纳在自家房屋的废墟中寻找财物。（法新社）

当地官员列举了一系列噩梦般的因素，包括通信网络故障、近海飓风带来的强大阵风以及数十英里外的另一场野火，使得与应急管理机构进行实时协调几乎不可能。

贝佐斯与未婚妻创建基金 助毛伊岛灾后重建

早些时候，亚马逊创始人贝佐斯（Jeff Bezos）和未婚妻劳伦·桑切斯（Lauren Sanchez）宣布，他们将捐赠1亿美元用于毛伊岛的灾后重建。

桑切斯在社交媒体发帖称，他们对毛伊岛发生的火灾感到“痛心”，正在创建一个基金，“帮助毛伊岛在现下和未来几年重新恢复”。 彭博亿万富豪指数显示，净资产1630亿美元的贝佐斯在毛伊岛南端的拉彼鲁兹湾（La Perouse Bay）有房产。