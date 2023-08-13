马国森州大臣星期一宣誓就职 阿米努丁拒透露人选

马来西亚森美兰看守州务大臣阿米努丁宣布，森州大臣的宣誓就职仪式将于星期一（8月14日）下午3时在神安池行宫举行，惟未透露大臣人选。

阿米努丁说，他们已在星期六（12日）觐见森州最高统治者慕赫利兹，并向他汇报森州选举成绩。

他星期天（13日）在森州务大臣官邸召开记者会时披露，最高统治者要团结政府中央领导层尽快让他知道大臣的人选。

询及是否有向中央提呈本身的名字时，阿米努丁则否认有这么做。

至于国盟建议让巫统森州联委会主席贾拉鲁丁成为大臣人选，阿米努丁认为这是国盟故意制造不愉快氛围的做法。

此外，阿米努丁披露，森州行政议员依旧维持原有的10位，而且将确保会是由团结政府的代表州议员组成。

此次投票情况稍显冷清 或是国选与州选不同步所致

另外，阿米努丁指出，此次州选的投票情况确实稍显冷清，也许是国选与州选不同步所致。

他说，之后他们将自我检讨，理想的状况是恢复同步举行大选。他指出：“去历史纪录显示，国选州选如果不同步，州选很难达到80％的投票率，前一段时间举行的马六甲州选和柔佛州选就是一个例子。”

他说，虽然团结政府没有在森州完成夺得36州席全胜的目标，但是依然守住了州政权，这也有赖于希盟与国阵日以继夜的配合与努力。

“如果我们（团结政府）的关系不真诚，相信就不会有这样的结果。”

他相信，在即将举行的柔佛埔来国席和新邦二南州席补选也能证明这一点。