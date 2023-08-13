沙特任命首位驻巴勒斯坦非常驻大使

沙特阿拉伯任命了驻巴勒斯坦的非常驻大使。沙特驻约旦大使纳伊夫·苏德里星期六（8月12日）向巴勒斯坦总统外事顾问马吉迪·哈勒迪递交国书副本，成为沙特首位驻巴勒斯坦大使。

新华社引述巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”的报道说，交接仪式在位于安曼的巴勒斯坦驻约旦大使馆举行。马吉迪·哈勒迪（Majdi al-Khalidi）欢迎纳伊夫·苏德里就任，并表示这将有助于加强沙特和巴勒斯坦两国及其人民的兄弟关系。

法新社报道，由于纳伊夫·苏德里（Nayef al-Sudairi）也兼任沙特驻耶路撒冷总领事，外界因此揣测，这项新职位的任命代表沙特可能准备与以色列建立关系。

纳伊夫·苏德里在他发布的视频中说，这项任命是“重要的一步”，凸显沙特国王萨勒曼和王储穆罕默德·萨勒曼（Mohammed bin Salman）希望“强化与巴勒斯坦国（State of Palestine）的兄弟关係，并在所有领域正式给予助力”。

传统上，与巴勒斯坦相关的文件都是由沙特驻安曼大使馆处理。

路透社引述巴勒斯坦事务分析人士塔拉勒·奥卡尔（Talal Okal）说，这项外交任命是沙特在约旦河西岸占领区设立官方代表处的半步。他补充道：“这也是沙特致力于在一个主权独立国家维护巴勒斯坦人权利的信息。”

沙特不承认以色列，也没有加入美国斡旋的2020年“亚伯拉罕协议”（Abraham Accords）。根据该协议，以色列与沙特的两个邻国阿拉伯联合酋长国和巴林达成关系正常化协议。

去年7月美国总统拜登访问中东期间，沙特民航局宣布“向所有符合主管机关飞越要求的航空器开放沙特领空”，这项公告实际上解除了对往返以色列的飞机飞越领空的限制。但沙特否认此举是“关系进一步正常化措施的前兆”。

沙特一而再强调，它将坚守阿拉伯联盟（Arab League）数十年来的立场，即在巴以冲突获得解决之前，不与以色列建立正式关系。