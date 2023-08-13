厄瓜多尔总统候选人遇刺 36岁女副手临危受命

南美洲国家厄瓜多尔总统候选人比利亚维森西奥在竞选活动期间遭刺杀，他所属的“建设党”星期六（8月12日）宣布，他的36岁女搭档冈萨雷斯将接替他上阵。

比利亚维森西奥（Fernando Villavicencio）所属的“建设党”（Construye）通过社交媒体宣布任命冈萨雷斯（Andrea Gonzalez），代表建设党参加8月20日的总统选举。

路透社报道，59岁的比亚维森西奥是一名前议员兼记者，长期揭露腐败，他于8月9日在首都基多参加一场竞选活动后被枪杀，头部中弹当场身亡。当时，他身边有政府提供的安保人员。

冈萨雷斯是一名环保活动人士，此前从未担任公职。虽然厄瓜多尔大选选票早已印制完毕，但根据法律，比利亚维森西奥的所有选票仍可自动移转给冈萨雷斯。

建设党说：“新的副总统候选人将从那些曾与比利亚维森西奥并肩奋斗、值得信赖的党友中选出。”

厄瓜多尔总统拉索9日晚上与全国选举委员会和国家总检察院等政府部门召开紧急会议后发表视频说：“毋庸置疑，这是一起试图破坏选举进程的谋杀事件。”

他强调：“本届大选将按原计划，于本月20日如期投票。”

这个有约1800万人口的南美国家近年来暴力事件不断增加，谋杀率急剧上升。除了安全之外，就业和移民也成为主要的竞选问题。

厄瓜多尔约4000名重装安全人员在8月12日破晓时分进入厄瓜多西南部瓜亚基尔的第八号监狱，将涉及恐吓的黑帮头目马西亚斯转移至安全级别最高的监狱。（法新社）

六人涉案被捕 第七人与保镖枪战被杀

法新社报道，六名哥伦比亚人因涉嫌与这起谋杀案有关而被捕，第七人在与保镖的枪战中被杀。当局没有透露是谁雇佣了这些杀手并支付了报酬。警方仍持续扩大调查。

比利亚维森西奥本月初曾投诉，他和竞选团队遭到一个贩毒集团头目的死亡恐吓。厄瓜多尔执法单位12日在军警大规模戒护下，将涉恐吓的一名帮派头目移送至最高安全级别的监狱。

约4000名重装安全人员在12日破晓时分进入厄瓜多西南部瓜亚基尔（Guayaquil）的第八号监狱，此处关押着势力庞大的犯罪集团洛斯乔内罗斯（Los Choneros）头目马西亚斯（Jose Adolfo Macias），他又名“费托”（Fito）。

厄瓜多尔总统拉索在社交媒体上说，“费托”已移送罗卡监狱（La Roca）。这座可容纳150人的最高安全级别监狱是马西亚斯原本所处的监狱建筑群的一部分。

比利亚维森西奥在遇害前告诉当地一个电视节目，菲托曾经“派人”联系过他，并告诉他不要再谈论该团伙。“如果我继续……提及洛斯乔内罗斯，他们就会把我击垮。”