英国一组研究人员指出，人工智能可通过键盘敲击声窃取密码。

新华社星期天（8月13日）引述《参考消息》所刊登的英国《泰晤士报》报道说，来自英国杜伦大学、萨里大学和伦敦大学皇家霍洛韦学院的专家们按下一台苹果MacBook Pro笔记本电脑键盘上36个键中的每个键25次，并录下声音，再将信息输入人工智能程序中，这样后者就能够识别每个键的发声规律。

研究人员发布的论文《人工智能可以通过聆听你敲击键盘的声音来窃取密码》说，接着，他们把一部iPhone手机放在距离同一台苹果笔记本电脑17厘米的地方，以便录下某人打字的声音。他们成功推断出打字内容，准确率达到95%。当他们用Zoom会议软件录音时，准确率下降到93%。

该研究论文的作者之一、萨里大学网络安全中心的伊赫桑·托雷尼说：“每个键都会发出独特的声音，而这种声音可记录下来，用于推断正在按动的是哪个键。”

托雷尼说：“我们用的是目前最先进的模型，它可以让你体会到过去五年里人工智能模型在准确率方面有了巨大的进步，这种进步使得准确率从70%左右提升至接近完美的地步。”

这意味着，用于实施“边信道”攻击的技术现在已经普及。

“边信道”攻击是指那些尝试从通信装置中窃取信号、并且可能对电磁波、声学和电力消耗加以利用的攻击。托雷尼指出，苹果公司可能会考虑给键盘敲击声加入随机噪音以阻止此类攻击。

研究人员还说，攻击对象的智能手表可能被攻破，用于记录键盘敲击声。科学家之前已经证明，可以通过分析智能手表记录的手腕动作来辨认打字内容，准确率为93.75%。