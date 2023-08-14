韩媒收到恐吓电邮 称光复节炸首尔市政府

韩国多家媒体收到恐吓邮件，邮件称将在星期二（8月15日）光复节炸毁首尔市政府大楼。

韩联社报道，韩国警方星期一（14日）说，经首尔警察厅网络侦查队确认上述消息。

发件人称，已在首尔市政府大楼内多处安装了高性能炸弹，爆炸时间为8月15日下午3时34分（新加坡时间下午2时34分）。邮件混用了英文、日文和韩文，以日本律师“唐泽贵洋”的名义发送，邮件标注了所属律所的地址和联系方式。

报道说，从恐吓邮件中所提的人物、内容和邮件发送形式来看，此次邮件发件人与之前要挟杀害韩国最大在野党共同民主党党首李在明、声称将炸毁首尔南山塔等多个设施的发件人相同。近期在日本盗用律师和律所邮箱发送邮件的钓鱼犯罪盛行。警方已请求日本警视厅协助破案，并已启动刑事司法合作程序。

8月7日，首尔市政府多名公务员收到炸弹恐吓电子邮件。发件人文中声称，如在8月9日下午3时34分以前不杀掉李在明，将引爆在首尔市某图书馆内设置的定时炸弹。9日，韩国警方接到通报，有人发邮件称将炸毁国立中央博物馆、日本驻韩大使馆、首尔南山塔、日本人学校。韩国警方发现，发件人、收件人、邮箱IP地址均与7日的恐吓邮件相同。唐泽贵洋9日在社交平台澄清，自己的名义被人盗用。