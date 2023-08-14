美印太司令：北京拒接美军电话导致战争风险升高

美国印太司令部副司令斯克伦卡（Stephen Sklenka）说，中国军方正日益变得傲慢，并拒绝与美军印太司令部指挥官沟通，这升高了中美发生对峙的可能性。

斯克伦卡在澳大利亚堪培拉出席美澳领导人对话期间接受《悉尼先驱晨报》的访问时发表上述评论。

他在星期天（8月13日）刊出的这篇专访中说，美国军方的优先要务是避免与中国爆发战争，但中美军方之间的对话“完全不存在”，影响了这一目标的实现。

斯克伦卡强调，“战斗层级”若缺乏沟通，将增加误判和冲突的风险。他指美国印太司令部司令阿基里诺邀请中国人民解放军东部战区和南部战区的司令员进行对话，但迄今没有收到任何回应。

斯克伦卡认为，中国人民解放军近年不断加强训练，养成了新的自信与强势。“这种日益增加的强势会导致自负，而自负则会导致傲慢。当他们变得傲慢就会出问题，因为我们驾驶和操作的可是高性能装备，这是不可否认的事实。”

尽管外界极为关注北京向台湾动武的可能性，但斯克伦卡认为，有几个可能的触发因素会导致中美之间爆发冲突，包括北京在南中国海争夺岛屿主权及海洋利益。

菲律宾日前指中国海警船在8月5日拦截前往仁爱礁的菲海岸警卫队船只和补给船，并对菲船发射水炮。事件随后升级为美菲中三国交锋。