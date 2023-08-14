一马公司洗钱案 纳吉要求换法官

马来西亚前首相纳吉正式入禀法庭，要求吉隆坡高庭法官科林劳伦斯退出审理纳吉被控的一马公司（1MDB）洗钱和滥权案，因为这名法官承认曾与此案嫌犯卢爱璇是同一家律师事务所的合伙人。

一旦法庭批准这项申请，纳吉接着将申请法庭宣判科林劳伦斯之前的审讯无效，并由高庭委任其他法官重审此案。

纳吉的代表律师沙菲宜星期一（8月14日）在吉隆坡高庭告诉法官科林劳伦斯，科林劳伦斯今年7月26日承认，他与卢爱璇大约10至15年前曾是同一家律所的合伙人，纳吉对此已经有所决定。“我们接获客户（纳吉）的指示而入禀申请通知书，并附上被告（纳吉）的宣誓书。”

沙菲宜说，纳吉的申请是要求科林劳伦斯退出审理此案，接下来也不准继续聆审或裁决此案。如果这项申请获批，辩方将要求法庭宣布此案之前的审讯无效，并委任其他的法官审理此案。沙菲宜主张法庭继续此案审讯之前，应先审理法官退审的申请。

针对辩方入禀的上述申请通知书，主控官卡玛峇立副检察司指出，控方反对辩方这项申请。他说，控方将入禀申请，要求撤除辩方的这项申请。“我们需要一天的时间准备宣誓书以及寻求批准，希望可以在星期二下午备妥。”

科林劳伦斯因此择定星期四（17日）上午聆审控辩双方的口头陈词。他也说，为了不浪费时间，此案必须继续审讯。

卢爱璇是在逃富商刘特佐的亲信，也是一马公司案的关键人物之一。马国法庭今年初批准控方申请，充公卢爱璇的两辆豪华车和2万2600令吉（约6633新元）资金。

卢爱璇在2018年第14届全国大选前离马后，行踪一直成谜。内政部长赛夫丁今年7月12日证实，卢爱璇已经返回马国并遭吉隆坡警方逮捕。