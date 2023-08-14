周一美市盘前走高 重点谈可能破产的“过气独角兽”WeWork

星期一（8月14日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（8月14日）上涨。本星期投资者的焦点主要是放在即将公开的美联储最新政策会议纪要，以及美国数家零售巨头，如：沃尔玛（Walmart）、Home Depot和Target即将出炉的业绩报告。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升12.60点或0.28％，报4476.60点；纳斯达克100指数期货起60.10点或0.40％，报15088.20点；道琼斯指数期货也升高88.10点，报35369.50点。

标准与普尔500指数和纳斯达克综合指数上星期五连续第二个星期下跌。美国生产者价格比预期高，推高了美国国债收益率，导致市场那些对利率敏感的大型成长股票普遍下跌。

标准与普尔500指数上星期五微跌4.78点，闭市报4464.05点。重量级的道琼斯指数逆流而上，起105.25点，闭市报35281.40点。以科技股为主的纳斯达克100指数也则退低0.67％或100.77点，以15028.07点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是101亿9000万股，与过去20天的109亿3000万股平均成交量大致相同。

盘前交易重点：

美国钢铁公司（U.S. Steel）拒绝了竞争对手Cleveland-Cliffs主动提出的73亿美元收购。以这个开价计算，美国钢铁的市价是每股35美元。美国钢铁公司董事会把这个收购提议形容为“不合理”（unreasonable）。该股在今晚盘前上升28.52％，截稿时报29.20美元。

模因股票AMC Entertainment的优先股转换为普通股的计划获得批准。在转换后，该公司也将实施10股转换为1股的反向股票分拆（Reverse Stock Split）计划。AMC股价在今晚盘前猛挫27.76％，截稿时报3.80美元。

电动车制造商Nikola宣布将召回约209辆Tre型号的八级电动重型卡车。消息说，有第三方调查人员发现，这款卡车的电池部件可能有缺陷，是导致一辆Tre电动卡车最近起火的原因。Nikola股价在今晚盘前下跌13.85％，截稿时报1.68美元。

星期一下文我们来谈谈上星期发出警告，说可能破产的“过气独角兽”WeWork。今晚盘前该股下跌0.01美元，截稿时报0.19美元。

盘前活跃股按序：美国钢铁、特斯拉、苹果、英伟达和Cleveland-Cliffs。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

WeWork股价在今晚盘前下跌0.01美元，截稿时报0.19美元。（彭博社）

WeWork Inc（纽约证券交易所代码：WE）

模因股票（Meme stocks）的是个奇怪、没有逻辑，却又被投资者在社交平台追捧的股票类别。而这几天WeWork似乎也好像和游戏驿站（GameStop）、美国院线AMC一样，越来越像模因股了。

在WeWork上星期说，由于公司的亏损状况和资金需求情况，该公司对自身持续经营的能力存在重大的怀疑之后，WeWork股价除了在以第一天，也就是上个星期三（8月9日）暴跌38.56％之后，没想到在星期四就开始收复失地，而在星期五竟然还能一度回弹约49％。虽然在午盘失去部分升幅，但全日也起了超过10％。

WeWork股上星期五的闭市价已经回到0.20美元。这个价位几乎和该公司发出警告之前的股价一样。这看起来非常不合乎常理。但是追捧模因股票的投资群（又或是投机群）经常就是这样抬高那些很快就会破产的公司的股价，然后吸引看跌期权投资者进场，最后在期权到期时因必须补仓时把股价推高。

早在2021年初，社交平台Reddit上的一群散户投资者就是这样涌入吸购业务陷入困境的游戏驿站和AMC Entertainment股票，把游戏驿站的股价推到惊人的水平，成为当时市场佳话。

WeWork股价自2021年通过SPAC上市以来，它的市场估值就从90亿美元的峰值暴跌至今天的约5亿美元。以前WeWork在最初试图上市时，它甚至还想以近500亿美元的估值上市，不过最终没有成功。

在Tipranks的四名分析师中，虽然还有一名给予WeWork股“买进”评级，三名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是2.00美元，但是WeWork确确实实到目前为从未实现过盈利。相反的，自2018年以来，它总共亏损了164亿美元。所以投资者如果是因为看到这只股这两天猛涨而感兴趣，千万不要太冲动，毕竟模因股的股价，没有一只是老老实实靠着公司的实力累计的，其中风险不言而喻，应谨慎为妙。