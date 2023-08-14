德总理：绿色科技将有助重振德国经济

（柏林综合电）德国总理朔尔茨星期天（8月13日）指出，德国即将进行的绿色科技投资，将有助于重振这个欧洲经济引擎的增长。

朔尔茨接受德国公共电视台ZDF的采访时表示，德国对可再生能源、氢气生产以及相关网络的投入，将“对整个经济产生影响。”

朔尔茨说：“我们以令人难以置信的速度采取行动，并修改了一系列立法，以让能够满足我们需求的足够建设项目开始实施。”

彭博社报道，德国经济在冬季衰退后，于今年第二季度陷入停滞，主要受到高能源成本、缺乏熟练劳动力和欧元区利率上升的拖累。在工业产出这个经济复苏的先行指标，在汽车和建筑业带头领跌下，在6月份继续下滑。

经济停滞不前，德国民众开始呼吁政府对企业和家庭的电力和天然气实施价格上限，以减轻负担。

与此同时，德国政府正在投入数十亿欧元的补贴，吸引晶片制造商。不过，朔尔茨强调，这些外国晶片公司前来设厂，是看重德国的经济发展，而不是为了获得巨额补贴。“他们是选择德国，作为一个经济据点。”

日前，英特尔公司在马格德堡设立新工厂，而台积电与英飞凌（Infineon Technologies）、恩智浦（NXP）半导体和罗伯特博世公司（Robert Bosch）合作，在德国东部建设一座100亿欧元（约148亿新元）的工厂。