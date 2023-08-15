消息：美日韩将在戴维营峰会制定防御新步骤

美国高级政府官员说，美日韩领导人星期五（8月18日）将启动一系列技术、教育和国防领域的联合倡议，制定防御新步骤。

日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦当天将到美国马里兰州戴维营，与美国总统拜登举行三边峰会。

路透社报道，多名匿名美国高级政府官员星期一（14日）说，虽然此次峰会不太可能达成一项正式的安全防御安排，但拜登、岸田文雄和尹锡悦将同意就区域责任达成相互谅解，并设立三方热线电话，以便在危机时刻互相沟通。

拜登邀请两位亚洲盟友星期五到戴维营举行三边峰会。因担忧中国崛起带来的更大地区威胁，日韩两国近期努力修复外交关系。

其中一名美国高官说：“我们预计将峰会制定一些步骤，使美日韩在安全领域更加紧密地联系在一起”，“这将增强我们的集体安全”。

但这名官员也说：“要求美日韩建立一个三方安全框架太遥不可及。然而我们正在采取步骤，以确保彼此都了解对区域安全的责任，我们也在推进新领域协作与弹道导弹防御和技术方面的协作，这些是三国首脑高度重视的。”

预计拜登、岸田文雄和尹锡悦将在峰会后发表一份联合声明，声明中将包括对中国大陆试图改变台海现状的担忧。

一名官员说，美日韩联合声明将包含维护台湾海峡和平与稳定的内容，声明中的确切措辞预计在协商后才敲定。声明中的措辞用语将与美国此前对相关问题的立场保持一致，以避免在华盛顿寻求缓解美中关系之际与北京的关系再现紧张。

戴维营（Camp David）的正式名称为瑟蒙特海军支援设施（The Naval Support Facility Thurmont），是美国总统度假地。戴维营位于马里兰州弗雷德里克县凯托克廷山公园，距离华盛顿特区113公里，占地125英亩，搭乘直升机从白宫出发，只需30分钟。