阿末扎希：愿为败选负全责但拒绝辞职

马来西亚联合执政党巫统主席阿末扎希说，他将对巫统在州选中的差劲表现负起“全部责任”。他也知道有人要他引咎辞职，但他仍决心留下来改变巫统命运。

巫统在上星期六（8月12日）的六州选举中表现不佳，竞选108个州议席只赢得19席。巫统也失去在登嘉楼和吉打的所有州议席，只在槟城和雪兰莪各赢得两席，吉兰丹一席，但森美兰拿下14席。阿末扎希在开票后就没有出席公开活动，也没有针对败选发言。

阿末扎希在《星报》星期二（15日）刊出的专访中说，他将在巫统领导层的帮助下改变巫统的命运。“我知道存在（要我辞职的）压力。我可以承诺的是，在巫统领导层帮助下，我将采取更多措施重拾人民的信心。”

阿末扎希指出：“这次并非巫统主席第一次因选举成绩而面对下台压力。这种情况以前发生过，包括在阿都拉和纳吉两位前首相身上，当时的选举结果同样对我们不利。”

阿都拉因国阵在2008年第12届全国大选表现不佳，隔年辞去首相及巫统主席职位，并由副手纳吉接任。纳吉则在国阵2018年第14届全国大选失利后，辞去首相及巫统主席职务。

阿末扎希说：“正如巫统副主席佐哈里所说，败选是巫统领导层的集体责任。”他说，如今需要解决的问题，包括巫统与民主行动党在团结政府的合作。

他说：“我们召开几次会议，并在全国各区部解释这点。也许这个信息没有传达到基层，或者可能还必须在基层进一步解释。”