周二美市盘前走低 重点谈摩根士丹利对晶片巨头英伟达看涨分析报告

星期二（8月15日）重点：
- 由于债券收益率上升，对中国经济的日益担忧也给市场带来压力，美国华尔街股市主要股指期货星期二（8月15日）走低。
- 在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低26.80点或0.60％，报4462.90点；纳斯达克100指数期货下跌95.60点或0.63％，报15110.00点；道琼斯指数期货也跌了220.60点，报35087.00点。
- 标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期一）收高。摩根士丹利发表了对晶片制造商英伟达（Nvidia）股票看涨的报告，带动该股和其他大型成长型股票跟着上涨。
- 在连续两星期下跌后，主要科技股指隔夜创下两星期来最佳单日涨幅。标准与普尔500指数隔夜上升25.67点，闭市报4489.72点。重量级的道琼斯指数起26.23点，闭市报35307.63点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高1.18％或177.51点，以15205.58点收市。
- 美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是97亿股，比过去20天的109亿股平均成交量显著少很多。
盘前交易重点：
- 夏威夷电力工业公司（Hawaiian Electric Industries）在隔夜暴跌34％之后，星期二晚上盘前开始回稳，截稿时报21.74美元，起0.28美元。有报道说，夏威夷电力工业公司的受损电线，可能是引发夏威夷拉海纳镇大火，并造成至少99人死亡的原因。不过官方部门尚未确定导致这次事件的原因。
- 电动车巨头特斯在美国推出了两款价格更便宜，不过行驶里程较短的Model S轿车和Model X家庭休闲车，可见特斯拉还是致力于降低成本，优先考虑销售数字。特斯拉股价在星期二晚上盘前下跌2.13美元，截稿时报237.63美元。
- 冬海集团在星期二晚上刚刚发布的本财年第二季度业绩不达预期，导致集团股价在盘前交易中下挫11.42％，截稿时报50.40美元。冬海集团季度营业额是31亿美元，每股盈利是0.54美元，比市场分析师平均预测的32亿6000万美元营业额，和0.66美元每股盈利低。
- 星期二下文我们来看看摩根士丹利对晶片巨头英伟达（Nvidia）的看涨分析报告。星期二晚上盘前该股起4.51美元，截稿时报442.04美元。
- 盘前活跃股按序：英伟达、特斯拉、超微、Palantir Technologies和Opendoor Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。
英伟达（NVIDIA Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）
摩根士丹利分析团队隔夜发布一份分析报告说，晶片巨头英伟达的股票是他们最近在众多出炉的业绩报告中，最喜欢的“首选股”。而且只要是市场对生成式人工智能继续感兴趣，英伟达股票就会继续受益。这份看涨报告即刻带动英伟达股价隔夜上涨超过7％。
英伟达股价隔夜的涨势，突显出投资者对该公司的图形处理单元（GPU）信心，认为它不仅会继续成为最受欢迎的电脑晶片，也会是市场的可生成大量语言人工智能所需的主要晶片。
摩根士丹利在分析报告除了重申英伟达是该公司的“首选”之外，也特别点出英伟达在最近的业绩报告中，自己也对本身业绩前景做出比预期还好的预测。
分析报告说：“我们认为现在市场正在普遍抛售，所以此刻正是一个很好的切入点。虽然晶片供应量可能还会受限，我们仍然预计英伟达的季度业绩会有超标的机会。该公司甚至还有可能再次调高下个季度的业绩表现。更重要的是，它的业务在未来三至四个季度里会是强劲的。”
英伟达目前估值超过1万亿美元。在去年股市普遍走低之后，许多科技股都在今年明显反弹。而英伟达的股票反弹幅度更是比许多科技股来得显著。这家晶片巨头的股价开年至今就已经上涨了整整两倍。
尽管英伟达股价在本月下跌将近6％，但是这主要是原因是供应受限、对整体经济的持续担忧等因素影响。摩根士丹利分析师团队仍认为，从长远角度来看，英伟达会是整个趋势的受益者。
分析师团队说：“底线是，英伟达现在是处在一个非常‘积极’的情况。10月份的业绩数字是主要是受到供应的所限。我们看到业绩能够至少上涨到足够支持该股较高的市盈率。英伟达股价仍然有实质的上涨空间。”
除了摩根士丹利，在Tipranks的32名分析师中，也有30名给予英伟达股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是506.72美元。英伟达预料会在8月23日公布第二季度业绩报告。