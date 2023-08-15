周二美市盘前走低 重点谈摩根士丹利对晶片巨头英伟达看涨分析报告

星期二（8月15日）重点：

由于债券收益率上升，对中国经济的日益担忧也给市场带来压力，美国华尔街股市主要股指期货星期二（8月15日）走低。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低26.80点或0.60％，报4462.90点；纳斯达克100指数期货下跌95.60点或0.63％，报15110.00点；道琼斯指数期货也跌了220.60点，报35087.00点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期一）收高。摩根士丹利发表了对晶片制造商英伟达（Nvidia）股票看涨的报告，带动该股和其他大型成长型股票跟着上涨。

在连续两星期下跌后，主要科技股指隔夜创下两星期来最佳单日涨幅。标准与普尔500指数隔夜上升25.67点，闭市报4489.72点。重量级的道琼斯指数起26.23点，闭市报35307.63点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高1.18％或177.51点，以15205.58点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是97亿股，比过去20天的109亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

夏威夷电力工业公司（Hawaiian Electric Industries）在隔夜暴跌34％之后，星期二晚上盘前开始回稳，截稿时报21.74美元，起0.28美元。有报道说，夏威夷电力工业公司的受损电线，可能是引发夏威夷拉海纳镇大火，并造成至少99人死亡的原因。不过官方部门尚未确定导致这次事件的原因。

电动车巨头特斯在美国推出了两款价格更便宜，不过行驶里程较短的Model S轿车和Model X家庭休闲车，可见特斯拉还是致力于降低成本，优先考虑销售数字。特斯拉股价在星期二晚上盘前下跌2.13美元，截稿时报237.63美元。

冬海集团在星期二晚上刚刚发布的本财年第二季度业绩不达预期，导致集团股价在盘前交易中下挫11.42％，截稿时报50.40美元。冬海集团季度营业额是31亿美元，每股盈利是0.54美元，比市场分析师平均预测的32亿6000万美元营业额，和0.66美元每股盈利低。

星期二下文我们来看看摩根士丹利对晶片巨头英伟达（Nvidia）的看涨分析报告。星期二晚上盘前该股起4.51美元，截稿时报442.04美元。

盘前活跃股按序：英伟达、特斯拉、超微、Palantir Technologies和Opendoor Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

英伟达股价隔夜的涨势，突显出投资者对该公司的图形处理单元会继续成为最受欢迎的电脑晶片的信心。（路透社）

英伟达（NVIDIA Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

摩根士丹利分析团队隔夜发布一份分析报告说，晶片巨头英伟达的股票是他们最近在众多出炉的业绩报告中，最喜欢的“首选股”。而且只要是市场对生成式人工智能继续感兴趣，英伟达股票就会继续受益。这份看涨报告即刻带动英伟达股价隔夜上涨超过7％。

英伟达股价隔夜的涨势，突显出投资者对该公司的图形处理单元（GPU）信心，认为它不仅会继续成为最受欢迎的电脑晶片，也会是市场的可生成大量语言人工智能所需的主要晶片。

摩根士丹利在分析报告除了重申英伟达是该公司的“首选”之外，也特别点出英伟达在最近的业绩报告中，自己也对本身业绩前景做出比预期还好的预测。

分析报告说：“我们认为现在市场正在普遍抛售，所以此刻正是一个很好的切入点。虽然晶片供应量可能还会受限，我们仍然预计英伟达的季度业绩会有超标的机会。该公司甚至还有可能再次调高下个季度的业绩表现。更重要的是，它的业务在未来三至四个季度里会是强劲的。”

英伟达目前估值超过1万亿美元。在去年股市普遍走低之后，许多科技股都在今年明显反弹。而英伟达的股票反弹幅度更是比许多科技股来得显著。这家晶片巨头的股价开年至今就已经上涨了整整两倍。

尽管英伟达股价在本月下跌将近6％，但是这主要是原因是供应受限、对整体经济的持续担忧等因素影响。摩根士丹利分析师团队仍认为，从长远角度来看，英伟达会是整个趋势的受益者。

分析师团队说：“底线是，英伟达现在是处在一个非常‘积极’的情况。10月份的业绩数字是主要是受到供应的所限。我们看到业绩能够至少上涨到足够支持该股较高的市盈率。英伟达股价仍然有实质的上涨空间。”

除了摩根士丹利，在Tipranks的32名分析师中，也有30名给予英伟达股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是506.72美元。英伟达预料会在8月23日公布第二季度业绩报告。