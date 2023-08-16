朝鲜首次就越境美兵发言 称他要在朝鲜或第三国寻求庇护

朝鲜首次就上月擅自越过韩朝非军事区的美国二等兵特拉维斯·金发表讲话，称特拉维斯·金表明愿意在朝鲜或第三国寻求庇护。美国国防部说，确保特拉维斯·金安全回国仍是华盛顿所关注的重点。

朝中社星期三（8月16日）报道，朝鲜调查人员经调查后得出的结论是，特拉维斯·金（Travis T. King）是蓄意且非法入境的，他这么做是为了到朝鲜或一个第三国居住。

报道称，“特拉维斯·金承认他决定越境进入朝鲜，因为他对美国军队内部的不人道虐待和种族歧视心怀怨恨。他还说愿意在朝鲜或第三国寻求庇护，并对不平等的美国社会感到失望”。

另据路透社报道，美国国防部说，无法核实朝鲜官方媒体报道的所谓特拉维斯·金讲话，华盛顿关注的仍是确保他能够安全回国。

五角大楼发言人说：“我们依然集中全力以将二等兵特拉维斯·金安全带回国。我们正通过所有可用渠道，努力实现这一结果。”

7月18日，23岁的特拉维斯·金参加韩朝非军事区的共同警备区导览活动时，突然擅自闯入朝鲜境内。朝鲜过后一直对此事保持缄默。

美国国防部把特拉维斯·金的行为列为“擅离职守”处理。有报道指特拉维斯·金进入朝方一侧后，被朝鲜军人用一辆箱型车接走。

特拉维斯·金2021年加入美国陆军，当时在韩国轮换部队担任骑兵侦察兵，因纪律问题原定被遣送回国。但他在仁川国际机场海关与护送人员告别后并没有登机。他离开了航站楼，到了离机场约54公里的韩朝非军事区，过后越境进入朝鲜。