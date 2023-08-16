马国马来人工商会指人民购买力下降 否认经济好转

马来西亚马来人工商会（DPMM）主席诺沙林指人民购买力下降，与政府宣称国家经济好转的说法不符。

《当今大马》报道，诺沙林星期二（8月15日）在吉隆坡与RichWorks国际有限公司签署谅解备忘录后说，商会成员与消费者接触后发现，许多人如今购买商品和服务时更加谨慎。

“我们在报纸上读到经济正在好转，马来人工商会想亲自了解这是否属实，而我们发现的结果有所不同。

“因此，如果说经济已变好，我们往下看时，他们说购买力和销售额都在下降。生意成本也随着隔夜政策利率（OPR）和马币贬值增加。

“事实上，甚至有一些商人透露，在夜市，更多人现在只逛街。在夜市买东西的人很少，即使购买，他们也会非常仔细地挑选，只买必需品，减少购买奢侈品。”

诺沙林说，马来人工商会将向政府传达此看法，以供政府参考。

“事实上，这是政府须要关注的问题，政府必须自己去了解，为什么政府发布的数据没有传达到人民，人民其实感受着困苦。”

诺沙林也认为，国家经济状况其实受政治稳定所影响，“如果我们问为什么外国投资者不来，其中一个问题是我们的政治是否稳定。”

他希望六州选举落幕后，所有政治人物能专注于经济课题。

“我认为，人民已接受现在是团结政府执政，接下来五年由团结政府当家做主。我们不希望下个月可能有新政权替换的事件发生。”

诺沙林也要求所有政党，无论是执政党或在野党，都应减少政治争斗，“我们应该减少政治争斗，不要互相指责，因为人民和商家会受影响。”

诺沙林也透露，超过30%马来人工商会成员受到如今的经济状况所影响。

“与去年相比，如今的销售额可是下降了30%至40%，特别是马来人工商会的成员。”