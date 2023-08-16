韩国第四次出现发自日本的炸弹恐吓电邮

韩国又出现发自日本的炸弹恐吓电子邮件。发件人声称在大检察厅、多个市政府大楼、多所高校等地放置了炸弹。

韩联社报道，首尔警察厅网络犯罪侦查队星期三（8月16日）上午接到报案，首尔市政府方面收到两封预告进行炸弹恐袭的电邮。邮件提及大检察厅、釜山·大邱·水原·华城市政府大楼、首尔大学·延世大学·高丽大学·浦项工科大学等场所，并称将于16日和17日下午引爆炸弹。邮件还称，共放置了2.7亿多颗爆炸物。

发件人冒充日本一家律师事务所发送邮件，手法与日前出现的一系列恐吓电邮相同。警方依据邮箱IP地址推测此次恐吓邮件也发自日本。近期在日本盗用律师或律师事务所邮箱发送邮件的钓鱼犯罪盛行。

侦查队按邮件内容、格式、收件人、IP地址等信息推测，近期四次恐吓邮件事件是同一人所为。警方已要求日本警视厅协助破案，并启动刑事司法合作程序。警方还对邮件中提及的场所进行搜查，截至目前未发现任何可疑物品。

8月7日，首尔市政府多名公务员收到炸弹恐吓电邮。发件人声称，如果不在8月9日15时34分之前干掉最大在野党共同民主党党首李在明，将引爆在首尔市某图书馆内的定时炸弹。9日，警方又接到有人发邮件称将炸毁国立中央博物馆、日本驻韩大使馆、首尔南山塔、日本人学校的报案。14日，国内多家媒体收到来自日本的恐吓邮件，邮件称在15日光复节炸毁首尔市政府大楼。