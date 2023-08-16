车商VinFast上市首日股价飙升255% 越南首富身价猛涨

越南电动汽车制造商VinFast星期二（8月15日）在美国上市首日股价飙升，其亿万富豪创始人范日旺的财富水涨船高。

彭博社报道，VinFast汽车有限公司（VinFast Auto Ltd.）公司股价星期二飙升255％，市值一举超过了行业巨头通用汽车和梅赛德斯—奔驰集团。董事长范日旺（Pham Nhat Vuong）净财富增加了390亿美元（528.92亿新元），据彭博亿万富豪指数，这名越南首富的身家目前达到443亿美元（600.80亿新元）。

这个指数之前未纳入范日旺所持VinFast的股权，他直接和间接持有这家公司流通股的99％，多数通过他的企业温纳集团（Vingroup JSC）持有。如此高比率的持股限制了其他投资者对于这只股票可交易的数量，意味着该股很容易出现大幅震荡。VinFast是越南最大企业。

由于过去一年投资者对亏钱的初创公司兴趣减弱，VinFast此前放弃了通常的IPO交易，转而选择通过特殊目的收购公司（SPAC）上市路线。VinFast同意与赌场大亨何猷龙创建的特殊目的收购公司（SPAC）Black Spade Acquisition Co.合并。

范日旺的财富飙涨或许短暂

不过，其他近期进行SPAC交易的公司合并后的亮眼涨势都在此后几个交易日结束，因为交易员们希望在可交易股票数量有限的情况下迅速锁定利润，因此这也意味着范日旺的财富飙涨可能是短暂的。

范日旺于2017年创立了VinFast，预计今年销量将达到4万5000至5万辆。该公司上个月开始在北卡罗来纳州建厂。公司此次公开售股是为募集资金，扩充公司在北卡罗来纳州的厂房业务。范日旺和他的亲属向该公司投资了至少3亿美元。

范日旺于1990年代初移居乌克兰，此前在俄罗斯学习地缘经济工程学。他起家时创建了一家方便面企业，2010年卖给了雀巢，也就是他回到越南的九年之后。

那时，他已经建立了上市公司范日旺，专注于房地产、度假村、学校、购物中心等。这家总部位于河内的公司去年实现营收44亿美元，而且仍然是VinFast的大股东。

鉴于其他通过SPAC上市的电动汽车制造商的惨淡表现，如果VinFast股价能够保持住涨势，它将显得有些独特，因为包括洛兹敦汽车公司（Lordstown Motors Corp.）、尼古拉公司（Nikola Corp.），以及法拉第未来电子公司（Faraday Future Intelligent Electric Inc.）等在内的此类公司，自各自的合并交易以来都已下跌了90%以上的市值。