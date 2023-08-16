脚链铐大象 河内动物园面对抨击

越南首都河内的公共动物园里两只腿上铐上铁链的老年大象的遭遇引发各方批判，动物权益组织要求园方重新安置这对大象。

这些团体呼吁园方将两头雌象——泰（Thai）和巴南（Banang）释放到国家公园，近7万人已在网上请愿书上签名，支持这项建议。最近几周，官方媒体也广泛报道了大象引发的争议。

法新社记者观察到，星期三（8月16日）早上，动物园管理员给它们喂草和甘蔗时，它们的腿是用铁链铐住的。一名不愿透露姓名的管理员说：“大象非常凶猛。由于电围栏坏了，我们不得不用链子拴住它们。”

管理员说，这两头大象是2010年和2014年从越南南部和中部高地带到动物园的。管理员解释道：“它们不是同一个象群的，我们必须尽力防止它们打架，并确保护理人员的安全。”

河内动物园的一名管理员解开一头大象腿上的镣铐。（法新社）

亚洲动物基金会（Animals Asia）本月早些时候致函市政府，敦促它将大象放回中部高地Yok Don国家公园的丛林。信函指出，大象已被锁很长时间，如果保持现状，两头大象的健康状况将会恶化。

当地动物保护组织越南动物之眼（Vietnam Animal Eyes）组织于8月初发起请愿活动，要求将这对动物从动物园中移走。可是，官方媒体引述动物园园长乐思勇（译音，Le Si Dung）说，释放这些动物“不合逻辑”。

他说：“这两头大象年龄在60岁至70岁，已经在我们动物园待了10多年了……如果把它们放回大自然，它们就会死，因为它们不知道如何觅食或保护自己。”

亚洲动物基金的动物福利总监戴维·尼尔（David Neale）告诉法新社，大象可能因无法执行自然行为而感到沮丧。他说，Yok Don国家公园拥有大象能够过好生活所需的所有条件。

环保组织称，越南的野象数量已从1980年的约2000头减少到2022年的约100头。人工饲养的大象数量也大幅减少，从1980年的约600头减少到如今的165头。