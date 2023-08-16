拜登下周将到夏威夷慰问林火灾民

美国白宫宣布，美国总统拜登与夫人将会在下个星期前往夏威夷州，与林火灾民会面。夏威夷州这场美国一个多世纪以来最严重的野火已致一百多人死亡。

法新社报道，据白宫星期三（8月16日）发布的新闻稿，拜登和他的妻子下星期一（8月21日）将在毛伊岛“会见急救人员、幸存者以及联邦、州和地方官员”。

路透社报道，上星期二（8月8日）烧起来的这场大火，从城外的草原横扫人口仅有约1万2000的历史文化旅游小镇拉海纳（Lahaina），数小时内烧毁了该镇5平方英里（13平方公里）的地区，造成至少106人死亡。 官员称，这场大火令居民措手不及，大火烧毁2200座建筑物，造成估计55亿美元（74.63亿新元）的损失。

美国法医人员面对辨识遇难者身份的艰巨工作。8月15日的照片显示，工作人员把灾难便携式太平间 (DPMU) 的器材由集装箱中卸下，放在毛伊县警察法医设施附近。火灾罹难者遗体的辨识工作将在这个法医设施进行。（法新社）

一周后，这个毛伊县（Maui）西部小镇饱受创伤的居民已经厌倦了靠救援物资为生，许多人无法检查自己的房屋，仍在等待失踪亲人的消息。据悉仍有数百人失踪。

彭博社报道，截至星期二，林火摧毁的拉海纳近三分之一区域已搜寻完毕，遇难人数过百，但仅五名遇难者的身份得到确认，当局面临着通过脱氧核糖核酸（DNA）样本比对其他遇难者身份的严峻任务。

根据毛伊县的最新消息，41名失踪者的亲属提供了DNA样本，以协助身份识别工作，官员们正在鼓励其他人效仿。该县称，遇难人数从之前公布的101人升至106人。

与此同时，夏威夷州和联邦当局正在努力向因为野火而流离失所的人们提供避难所，这场大火几乎把拉海纳夷为平地。