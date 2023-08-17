韩国第五次接发自日本炸弹恐吓电邮 日驻韩使馆等列入袭击名单

韩国第五次出现发自日本的炸弹恐吓电子邮件。发件人称将炸毁日本驻韩国大使馆、日本人学校、韩国大法院（最高法院）、地铁站等。

韩联社报道，韩国警方星期四（8月17日）说，有报警称，当天午夜收到一封邮件，发件人称将于星期五（18日）炸毁上述地点。

大邱、仁川、城南、安养、富川、安山和高阳市政府大楼也被列为恐吓对象。邮件声称，已在上述地点设置了定时炸弹，引爆时间为8月18日下午3时34分（新加坡时间当天下午2时34分）至8月19日下午2时零7分。

这已经是韩国第五次收到来自日本的炸弹恐吓邮件。8月7日，韩国警方称收到了针对最大在野党共同民主党党首李在明的炸弹恐吓邮件，寄件人“唐泽贵洋”是一名在日本律所工作的律师。

连日以来，韩国警方向邮件中提及的首尔市政府、首尔南山塔、国立中央博物馆等场所派出特种部队和搜寻犬进行搜索，但并未发现危险物品。位于东京的韩国驻日本大使馆也被列入恐吓名单，为此日本警方加强了对使馆周边的警备。韩国警方此前已确认相应恐吓邮件均来自日本境内的IP地址，并要求日本警方协助调查，但经过十天相关调查仍无进展。

据悉，日本近期盛行盗取律师或律所邮箱发送邮件的钓鱼犯罪。唐泽贵洋本人8月9日曾在社媒平台X账号上提及涉李在明恐吓邮件一事，称自己的名义被盗用。