马国上诉庭批准罗斯玛暂取回护照 赴新加坡探望临盆女儿

马来西亚上诉庭四度批准，马国前首相夫人罗斯玛暂时取回护照，以前往新加坡探望即将临盆的女儿诺雅娜及家人。

据《东方日报》报道，由哈达丽雅、阿兹曼、阿兹米组成的上诉庭三司，星期四（8月17日）批准罗斯玛暂时取回护照的申请。

主控官傅毅田（译音Poh Yih Tinn）副检察司对此无异议。

罗斯玛是于8月11日，透过律师贾吉星与阿克柏丁入禀申请通知书，她在通知书中阐明，自己将在8月18日至23日、8月26日至9月6日、以及9月9日至10月31日，前往新加坡。

她说，自己将如期回国出席太阳能项目弊案的上诉审讯，上诉庭此前择定于9月18日进行案件管理。

据悉，诺雅娜与哈萨克斯坦籍的达尼亚成婚之后便定居于新加坡，这将是她的第三胎，预产期在8月28日。

马国法庭于2021年10月15日首次批准罗斯玛暂取护照的申请，以探望在新加坡生下第二胎的诺雅娜，并在今年3月21日批准她探望身体不适的外孙，以及在6月15日探望女儿。

马国高庭去年9月1日裁定，罗斯玛在太阳能弊案中的三项贪污控状罪成，宣判她监禁10年及罚款9亿7000万令吉（约283万8000新元），若无法缴还罚款，则须以坐牢30年取代。

马国高庭批准罗斯玛在提出上诉期间，暂缓执行刑罚。目前案件在上诉阶段。