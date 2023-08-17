轻型飞机坠毁沙亚南致10人死

一架轻型飞机星期四（8月17日）飞行途中在雪兰莪首府沙亚南坠毁，造成10人死亡。死者包括一名彭亨州行政议员（州内阁部长），以及两名不幸受波及的电单车骑士与乘客。

雪兰莪总警长胡申过后在记者会说，坠机意外造成10人死亡，其中包括机上人员八人。机上八人包括一名飞行员，一名机组人员与六名乘客。

他说，飞机坠落时撞上一辆轿车与一辆电单车，造成轿车司机与电单车骑士死亡。所有罹难者都是40岁至50岁的男性。

国民航管理局（CAAM）总裁诺拉兹曼事发后发文告指出，航班编号N28JV的失事飞机坠毁在沙亚南的埃尔米娜新区（Bandar Elmina）附近。“飞机由Jetvalet有限公司运营。它在下午2时08分从浮罗交怡国际机场出发，准备飞往梳邦机场。”

他透露，失事飞机下午2时47分联系梳邦机场塔台请求降落，并在一分钟后获得降落许可。到了下午2时51分，梳邦机场塔台发现坠机现场冒出浓烟，但飞机出事前并未发出求救信号。他说，失事飞机型号是比奇390型（Premier 1）。

彭亨州议会议长莫哈末沙卡山苏丁星期四在脸书证实，彭亨负责地方政府、房屋、环境、及绿色科技事务的行政议员佐哈里在坠机事件中罹难。

佐哈里也是彭亨柏朗埃区州议员。换言之，柏朗埃州选区将举行补选，这将是彭亨自去年11月全国大选以来的首场补选。

马来西亚交通部长陆兆福星期四晚间在记者会指出，当局还在寻找黑匣子以调查坠机原因。“初步调查显示，飞机撞向高速公路前已经向右偏离航线。”