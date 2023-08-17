七年来首访沙特 伊朗外长：两国关系走上正轨

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬在利雅得会见沙特阿拉伯外长后说，双方会谈成功，两国修复关系的工作取得进展。

伊朗与沙特寻求结束过去的敌对关系并加强合作。路透社报道，阿卜杜拉希扬星期四（8月17日）在与沙特外长费萨尔举行的联合新闻发布会上说：“德黑兰和沙特之间的关系正走在正确的轨道上，我们正在见证进展。”他补充道，“会谈取得了成功”。

阿卜杜拉希扬的沙特之行是两国断交七年来，伊朗外长首次访问沙特。沙特外长费萨尔于6月份在德黑兰会见了伊朗官员。这两个区域对手于3月份在中国的斡旋下，达成恢复关系的协议。

根据该协议，德黑兰和利雅得同意修补外交裂痕，并在敌对多年后重建关系，双方的敌对关系危及了波斯湾地区、也门、叙利亚和黎巴嫩的稳定。

2016年，抗议者袭击沙特阿拉伯驻德黑兰大使馆，以报复利雅得处决一名著名什叶派神职人员，随后沙特与伊朗断绝关系。

阿卜杜拉希扬说：“我们在今天的会议上就广泛的问题进行了良好的讨论。”

费萨尔说，沙特希望看到伊朗总统莱希应沙特国王萨勒曼的邀请到访。他在6月份到德黑兰访问时传递了这一邀请。莱希表示，他将在“适当的时间”前往沙特。

费萨尔表明，沙特热衷于落实中国斡旋的协议中的所有要点，无论是经济还是政治计划，并补充道，两国大使将在各自大使馆重新开放后就职。

伊朗在6月间重开驻沙特的大使馆，并举行升旗典礼。伊朗官方媒体8月9日报道，大使馆已恢复运作，但利雅德当局尚未证实该消息。

另据伊朗媒体引述伊朗外交官星期天（13日）的话说，沙特驻伊朗第二大城市马什哈德领事馆自12日起正式恢复领事活动。

中国通讯社报道，在中国的斡旋下，沙特和伊朗两国代表于今年3月6日至10日在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系。4月6日，沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。