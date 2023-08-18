美批准从荷兰丹麦向乌派遣F-16战机

美国已批准从丹麦和荷兰向乌克兰派遣F-16战机，以便在飞行员培训完成后立即赴战场抵御俄罗斯入侵。

路透社报道，一名美国官员星期四（8月17日）透露，华盛顿已向丹麦和荷兰正式保证，将加快批准F-16战机的转移申请。

丹麦和荷兰近来要求获得这些保证。美国必须批准盟国向乌克兰转运F-16战机。

自俄乌战争爆发以来，乌克兰一直积极寻求获得美制F-16战机支援，从而加大对抗俄罗斯攻势的空中优势。

今年5月，美国总统拜登表明支持国际盟友向乌克兰出口F-16战机并提供培训，除了在丹麦进行培训外，还将在罗马尼亚设立一个培训中心。但基于出口限制，美国当时没有正式批准培训计划。

此外，美国国家安全委员会发言人柯比7月接受福克斯新闻采访时曾透露，预计美国制造的F-16战机可在年底运抵乌克兰。不过，柯比没有具体说明哪些国家会运送F-16战机到乌克兰。

丹麦将在本月对乌飞行员展开F-16战机驾驶培训

由11个国家组成的国际联盟将于本月在丹麦对乌克兰飞行员展开F-16战机驾驶培训。丹麦代理国防部长普尔森（Troels Poulsen）7月说，丹麦希望在2024年初看到培训的“成果”。

身为北约成员国的丹麦和荷兰一直在领导国际社会努力培训飞行员、进行人员辅助以及维护飞机，并最终使乌克兰能够获得F-16战斗机来对抗俄罗斯。

美国官员说，国务卿布林肯致函丹麦和荷兰的国务卿，向他们保证美国将批准两国的请求。布林肯在信函中表示美国全力支持对向乌克兰派遣F-16战机，以及由合格的F-16教官培训乌克兰飞行员；乌克兰有能力抵御俄罗斯的持续侵略和对其主权的侵犯，仍然是至关重要的一点。

布林肯指出，批准荷兰和丹麦转移F-16战机及培训飞行员的请求将使乌克兰能够“在第一批飞行员完成训练后，立即充分利用其新能力”。

不过，乌克兰空军发言人伊纳特（Yuriy Ihnat）星期三（16日）对乌克兰电视台表示，基辅将无法在今年秋冬季使用美制F-16战机。美国官员曾私下指出，F-16战机对乌克兰目前的反攻帮助不大，而且鉴于俄罗斯的防空系统和乌克兰上空的争夺，战机最终抵达战场也不会改变游戏规则。