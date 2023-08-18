H&M宣布逐步停止在缅甸业务

瑞典跨国时装公司H&M说，由于缅甸服装厂虐待劳工的报道越来越多，H&M决定逐步停止在缅甸的业务。

路透社报道，H&M星期四（8月17日）在给路透社的一封电子邮件中宣布上述决定，并强调公司一直在密切关注缅甸的最新事态发展。而在按照公司自身标准和要求来开展业务方面，H&M在缅甸正面临日益增加的挑战。

缅甸军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）并未就H&M逐步退出缅甸一事发表评论。

2021年2月爆发的军事政变，使缅甸陷入政治和人道主义危机，广泛的暴力活动也扰乱了该国经济。

总部设在英国的非盈利组织商业与人权资源中心（BHRRC）星期三（16日）发布一份报告称，自政变以来，缅甸包括克扣工资和强迫加班在内的涉嫌虐待劳工案件成倍增加，从2022年2月到2023年2月，BHRRC共追踪156起缅甸服装厂涉嫌虐待工人的案件，远远多于一年前的56起，这表明工人的权利正在恶化。

H&M同天也表示，公司正在对为其供货的缅甸服装厂内发生的20起涉嫌虐待劳工事件进行调查。不过，H&M退出缅甸的决定与上述BHRRC的调查报告无关，而是公司自己对相关情况进行评估的结果。

服装行业是缅甸的一大经济支柱，在缅甸的500多家工厂里，大部分女性工人为各大品牌生产服装和鞋子。其中，H&M在缅甸有39家供货厂。

在H&M决定停止在缅甸业务之前，其他国际服装品牌如Inditex、Primark、Marks & Spencer等已相继退出缅甸。

此外，其他行业的大公司也纷纷撤出缅甸。石油巨头道达尔能源公司（TotalEnergies）和雪佛龙公司（Chevron）于去年1月宣布退出缅甸。

H&M退出缅甸将对上万女工产生负面影响

缅甸负责人企业中心主任、英国前驻缅大使鲍曼（Vicky Bowman）对H&M的声明表示遗憾，因为这将对缅甸成千上万的女工产生负面影响。“但是，鉴于国家行政委员会逮捕工会组织者和劳工权利行动组织（Action Labor Rights）成员的人数有所增加，而劳工权利行动组织的意见对H&M加强人权尽职调查非常重要，因此我对他们的决定并不感到惊讶。”

她希望H&M的退出是透明的，并在至少一年的时间内循序渐进，同时将为当地的工人和工厂提供支持。

一些专家认为，企业在确保自己不与虐待行为有关联方面，确实面临挑战。专家也指出，这些企业的退出最终可能会使缅甸工人的情况变得更糟。